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Тоом: список центристов в Нарве уже готов, открытым остается вопрос о первом номере

Rus.Postimees.ee
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Яна Тоом в студии Postimees | ФОТО: Pm

Нарвские центристы определились со своим списком кандидатов в горсобрание Нарвы на предстоящих в октябре муниципальных выборах, сказала председатель нарвского округа Центристской партии Яна Тоом.

"Предвыборный список уже готов, в нем нет только первого номера", - сказала Тоом в воскресенье, 19 марта, корреспонденту портала rus.err.ee.

Обнародовать список хотя бы частично Яна Тоом отказалась. "Его составляет местная организация, а потом он отправляется на утверждение в центральное бюро партии. Пока центральное бюро его не получало. И произойдет это еще не скоро", - добавила политик.

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