Тоом: список центристов в Нарве уже готов, открытым остается вопрос о первом номере

"Предвыборный список уже готов, в нем нет только первого номера", - сказала Тоом в воскресенье, 19 марта, корреспонденту портала rus.err.ee.

Обнародовать список хотя бы частично Яна Тоом отказалась. "Его составляет местная организация, а потом он отправляется на утверждение в центральное бюро партии. Пока центральное бюро его не получало. И произойдет это еще не скоро", - добавила политик.