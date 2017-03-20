Фото и видео: Навального облили зеленкой

«Испытал огромное облегчение, когда мне крикнули "Это зеленка!" Чувак, встречавший меня у входа в штаб, который тянул мне руку, и я радостно пошел ее жать, довольно метко попал мне прямо в глаза из брызгалки. Очень жгло, и я с ужасом подумал, что это кислота. А зеленка-то что!» - написал Навальный в своем блоге, пишет Rus.Tvnet.

«Еще очень смешно - чувак с зеленкой побежал, сел в машину, и она отвезла его в здание краевой администрации! Она там и сейчас стоит, мирно припаркованная», - добавил оппозиционер.

Также Навальный с зеленым лицом и руками записал видеообращение: «Может быть, в Кремле считают, что я с зеленым лицом не буду записывать видеоролики, но я точно их буду записывать, потому что меня посмотрят еще больше людей».

«У барнаульских и бийских волонтеров (сегодня открываем два штаба) будут самые стильные селфи», - добавил Навальный. Жителей других городов он приглашает на митинги против коррупции 26 марта.

Алексей Навальный, решивший выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ в 2018 году, уже месяц ездит по стране и открывает предвыборные штабы.

В Томске предвыборный штаб оппозиционера эвакуировали практически сразу после открытия в пятницу, 17 марта, из-за сообщения о бомбе. До этого неизвестные залили монтажной пеной двери квартир координатора и сотрудника избирательного штаба Навального в городе.

В начале марта аналогичный инцидент с монтажной пеной произошел в Нижнем Новгороде. Тогда герметиком были залиты все входы в штаб Навального. Глава штаба Анна Степанова сообщила, что собственнику здания предлагали прекратить сотрудничество с Навальным и угрожали в случае отказа уничтожить помещение.

Нападение на политика произошло в минувшую субботу, 18 марта, в Кемерове, где в него бросили яйца двое сразу же сбежавших неизвестных. Аналогичный инцидент произошел в воскресенье, 19 марта, на митинге против повышения тарифов ЖКХ в Новосибирске.