Низкая рождаемость: сделаем отпуск по уходу за ребенком более гибким!

На дворе XXI век, и в современном мире (за исключением регионов, где живут по давно устоявшимся традициям) дети всё чаще отходят на второй план. Мужчины не спешат обзаводиться потомством, потому что вокруг столько соблазнов: мир открыт, да и на ноги нужно встать прежде, чем станешь отцом. Мы, женщины, все чаще отодвигаем на годик-другой решение стать матерью. В последние годы границы возрастной нормы материнства размыты особенно сильно. По данным Института развития здоровья, еще в 1992 году средний возраст для ухода в декрет составлял 25,5 лет, а в 2015 он был уже 30,2 лет.

С одной стороны, это понятно и логично. У женщин появилась возможность получать образование, делать карьеру, заниматься творчеством, общественной работой. Они стремятся реализовать себя по максимуму, не отвлекаясь на пеленки и ночные бдения, стремятся обеспечить себе финансовое благополучие. В Эстонии много успешных женщин-руководителей. По данным исследования Grant Thornton, в нашей стране доля женщин, стоящих у руля предприятия или фирмы, – 37 процентов. У наших соседей в Литве и Латвии это 39 и 35 процентов соответственно.

Очевидно, что в таких условиях многие женщины не спешат отказаться от возможностей реализовать себя и свои амбиции в пользу материнства. О том, что неплохо бы обзавестись наследниками, некоторые бизнес-леди вспоминают где-нибудь между переговорами и подписанием важных документов, в тот момент, когда биологические часы сигнализируют: сейчас или никогда.

В прошлом году в нашей стране родилось около 13 900 детей. Вот уже пять лет этот показатель не меняется. Даже в период с 1987 по 1988 годы в Эстонии на свет появилось свыше 25 тысяч малышей. Спад очевиден, прогнозы демографов неутешительны.

Извечные вопросы: кто виноват и что делать?

Вряд ли стоит обвинять кого-то в том, что он не внес свой вклад в то, чтобы демографическая кривая устремилась вверх. У меня самой пятеро детей и четверо внуков. Первого ребенка я родила в 19 лет, что по нынешним мерка рано. Для нас с мужем дети никого не были преградой для самореализации, наоборот, они были и есть в той самой мощнейшей мотивацией, заставляющей двигаться вперед.

Быть матерью или не быть, родить одного малыша или двух – вопросы сугубо личные, и государство не должно в них вмешиваться. И уж абсолютно точно я не разделяю позиции некоторых представителей Консервативной народной партии о том, что 27-летняя бездетная женщина — общественно вредный элемент. А как же ее достижения и ее вклад в развитие Эстонии?

Мне кажется, что молодые девушки сейчас не хотят заводить детей по простой причине: им придется выпасть из привычного уклада жизни – работа-карьера-друзья-путешествия и так далее. И здесь есть над чем задуматься государству.

Возможный вариант выхода из этого замкнутого круга – более гибкая система отпуска по уходу за ребенком. Нынешняя система была разработана и претворена в жизнь в 2003 году, чтобы материально помочь семьям, которые лишились дохода из-за рождения ребенка. Благородная цель, которая, впрочем, себя оправдала. Согласно действующем закону, до того, как ребенку исполнится 70 дней, право на пособие имеет мать малыша. После этого срока родители могут использовать право на пособие по очереди. У отца есть право получить отпуск продолжительностью до 10 рабочих дней в течение двух месяцев до даты рождения ребенка или двух месяцев после рождения ребенка.