Продолжится застройка одного из самых перспективных районов Таллинна

Четвертый восьмиэтажный дом на 33 квартиры станет продолжением застройки пустовавшей территории. Проект называется Liikuri, застройщиком и продавцом недвижимости является Colonna Kinnisvara. Три первых дома уже готовы, строительство четвертого началось, и еще два появятся в недалеком будущем.

«Девяносто девять квартир, которые находятся в первых трех домах, распроданы. Мы получили от клиентов хорошие отзывы о качестве строительных работ», - сказал председатель правления Colonna Kinnisvara Марек Ыунамяги.

Ценность микрорайону, выросшему на пустыре, дает отличная инфраструктура с магазинами, школами, детскими садами и местами, оборудованными для отдыха.

Всего в доме, получившем адрес Лийкури, 41/3, 33 квартиры, начиная с однокомнатных и заканчивая четырехкомнатными, площадью от 34,8 до 81,3 м². Парковка предусмотрена как в подземном гараже, так и около дома. Жильцы каждой квартиры смогут пользоваться собственной кладовкой. Стоимость квартир в новом доме – от 67 000 до 153 000 евро.

Строит новый дом, который должен быть готов в январе 2018 года, фирма Messiehtus OÜ.