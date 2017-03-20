Русский театр и высокое искусство юридической корректности

В четверг, 16 марта, в Русском театре произошло малозаметное событие: комиссия, единственной задачей которой являются выборы нового худрука, вскрыла конверты с заявками кандидатов на эту должность. Всего, как сообщает директор театра Тыну Ленсмент, конвертов было восемнадцать, но одна заявка не соответствует правилам конкурса, так что кандидатов в итоге – семнадцать. Из них, говорит глава совета театра Яак Аллик (он, как и Ленсмент, входит в комиссию), в течение месяца-полутора комиссия выберет того единственного, кто и станет в итоге худруком театра с сентября 2017 года.

Особенности Русского театра

Обычно выборы худруков в эстонских театрах проходят достаточно тихо. По крайней мере, широкая общественность о них почти ничего и не слышит. Если скандалы возникают, то где-то глубоко внутри профессионального сообщества – и там же внутри быстро гасятся, не доходя до СМИ.

Русский театр – особенный во всех смыслах. Здесь всё иначе. Может быть, потому, что за последний десяток лет Русский театр, в отличие от большинства эстонских театров, видел настоящий калейдоскоп худруков. Впечатление такое, что каждые два-три года весь прежний мир Русского театра идет на слом. Концепция меняется постоянно. Иногда, как в случае с памятным многим худруком-катастрофой, худруком – вавилонской башней Маратом Гацаловым, концепции и вовсе нет, а есть только клокочущая пустота и бесконечное бурление пустых вод.

Ситуации не добавляет спокойствия административные, не имеющие прямого отношения к творчеству проблемы. С двумя такими проблемами портал Rus.Postimees.ee попытался разобраться. Речь идет, во-первых, о проблеме совета театра, а во-вторых – о проблеме партийности.

В ноябре прошлого года министр культуры Индрек Саар вывел из состава совета Викторию Ладынскую и Игоря Грязина. Вывел не потому, что они ему не нравились, а потому, что в момент смены коалиции решено было вывести всех парламентариев из советов государственных учреждений и фондов. Логика в этом была: советы, с одной стороны, подчиняются министрам, а с другой, министры должны исполнять законы, принимаемые депутатами.

В результате совет остался о трех головах: Яак Аллик, Евгений Голиков, Вейко Капста. И если судить по уставу, висевшему на сайте Русского театра еще на прошлой неделе, с той минуты совет оказался неправомочен принимать какие-либо решения: во-первых, по уставу в совет входят пять человек, а не три, во-вторых, и это даже важнее, совет имеет право принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее четырех членов совета.

Впрочем, к выборам худрука эта ситуация прямого отношения не имеет: вышеупомянутую комиссию назначил не совет, а подчиняющееся ему правление в составе одного человека, директора театра Тыну Ленсмента. Тем не менее, ситуация выглядела странно. Без правомочного совета Русский театр подобен всаднику без головы (пусть только в юридическом смысле).