Фото: любопытный способ увеличения жилой площади

Двенадцатилетнему сыну пора было обзаводиться личным пространством, и, как пишет Kodu, цитируя Treehugger.com, для расширения жилой площади был приглашен архитектор Ремко Зибринг, который и сочинил этот проект: на крыше жилого дома был установлен куб с зеркальными стенами. В зеркалах отражались соседние дома, и кубик буквально сливался с малоэтажной застройкой, не нарушая ее патриархальности.

Фото: treehugger.com

Фото: treehugger.com

Так на крыше появилась двухъярусная квартирка для мальчика, в которой на первом этаже стоял письменный стол, а на антресолях располагалось спальное место.

Фото: treehugger.com

Вниз, к родителям, также вела лестница. Приватность жилища тиненджера была соблюдена.