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Фото: любопытный способ увеличения жилой площади

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: treehugger.com

Прибавление в семействе или взросление детей всегда приводит к некоторому уплотнению жилого пространства. Что делать? Эта семья из Нидерландов нашла остроумный выход из положения.

Двенадцатилетнему сыну пора было обзаводиться личным пространством, и, как пишет Kodu, цитируя Treehugger.com, для расширения жилой площади был приглашен архитектор Ремко Зибринг, который и сочинил этот проект: на крыше жилого дома был установлен куб с зеркальными стенами. В зеркалах отражались соседние дома, и кубик буквально сливался с малоэтажной застройкой, не нарушая ее патриархальности.

Фото: treehugger.com

Фото: treehugger.com

Так на крыше появилась двухъярусная квартирка для мальчика, в которой на первом этаже стоял письменный стол, а на антресолях располагалось спальное место.

Фото: treehugger.com

Вниз, к родителям, также вела лестница. Приватность жилища тиненджера была соблюдена.

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