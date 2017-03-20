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Президент Финляндии просит снизить себе зарплату

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Sander Ilvest

Президент Финляндии Саули Нийнистё считает, что при нынешнем состоянии экономики он не может получать такое высокое вознаграждение.

Нийнистё обратился к государственному совету с предложением сократить собственную зарплату почти на 20%, что выльется в экономию десятков тысяч евро бюджетных средств в год. Об этом сообщает MTV.

Сейчас финский президент получает 160 тысяч евро в год, но если поправки Нийнистё будут приняты, то его зарплата упадет до уровня 2006 года - 126 тысяч евро в год. Решение о повышении жалования первого лица страны было принято еще в 2011 году, то есть до того, как Нийнистё занял кресло президента республики.

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