Президент Финляндии просит снизить себе зарплату

Нийнистё обратился к государственному совету с предложением сократить собственную зарплату почти на 20%, что выльется в экономию десятков тысяч евро бюджетных средств в год. Об этом сообщает MTV.

Сейчас финский президент получает 160 тысяч евро в год, но если поправки Нийнистё будут приняты, то его зарплата упадет до уровня 2006 года - 126 тысяч евро в год. Решение о повышении жалования первого лица страны было принято еще в 2011 году, то есть до того, как Нийнистё занял кресло президента республики.