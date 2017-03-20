Спасателям пришлось освобождать застрявшего ногой в бассейне ребенка

Ребенок был вынужден ждать помощи около 20 минут, пока спасатели прибудут на место и смогут отогнуть трубу таким образом, чтобы девочка смогла вытащить ногу. «Угрозы жизни ребенка не было, - заверил директор школы Яак Исраэль. – Все произошло на тренировке по плаванию».

Такие трубы есть в каждом бассейне, поскольку они нужны для организации уроков плавания для начинающих.

«Точно такая же ситуация была пару лет назад, - сказал руководитель спасательной команды Абья Аймар Сикка. Тогда спасатели поступили точно также и освободили ногу ребенка. Сикка припомнил, что тогда некоторые повреждения были нанесены плитке бассейна, в этот раз обошлось без этого.

Сразу после случившегося бассейн Каркси-Нуйа закрылся. Но это произошло по плану, поскольку с сегодняшнего дня школьный спортивный центр передан строителям, которые будут до осени ремонтировать его.

Пресс-секретарь Лыунаского центра спасения Марек Кийк объяснил, что вызовы, когда кто-то застрял в бассейне, поступают крайне редко. По его оценке, владельцы бассейна должны посмотреть, можно ли что-то переделать таким образом, чтобы никто не застревал там ногами.