Посла Турции возмутила статья Postimees

"Турция, которую вы боитесь как изменчивой, дестабилизирующей силы на Ближнем Востоке, - член НАТО и союзник Эстонии в регионе, полном конфликтов, она внесла большой вклад в безопасность Европы, а значит - и Эстонии.

Борющаяся сразу с четырьмя террористическими организациями, пережившая попытку государственного переворота, Турция - это государство, которое приютило почти три миллиона сирийцев, которые вынуждены были покинуть свой дом из-за длящейся годы гражданской войны.

Турция, которая, с вашей точки зрения, увидела в беженцах возможность подзаработать, на сегодняшний день посредством государственных и внеправительственных организаций выделила на помощь беженцам 26 миллиардов долларов. При этом из обещанных Евросоюзом в рамках заключенного 18 марта 2016 года миграционного договора трех миллиардов евро пока Турции выплатили только 748 миллионов евро. Эти деньги идут не в бюджет Турции, но целиком и полностью направлены на помощь беженцам.

Вы утверждаете, что Турция, используя угрозы, блеф и шантаж, верит в то, что на референдуме 16 апреля у проживающих в Европе турок есть демократическое право получить информацию о планируемых изменениях в Конституции.

Любой подход, изображающий Турцию, которая на самом деле является союзником и партнером ЕС, врагом Европы, лишь усиливает популизм".