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Производители алкоголя считают ограничения на рекламу противоречивыми и неясными

BNS
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Бутылки из-под алкоголя. | ФОТО: MICHAEL DALDER/REUTERS

Союз производителей и поставщиков алкоголя в Эстонии считает, что планируемые правительством ограничения на рекламу алкоголя во многом противоречивы и неясны, поэтому, по оценке союза, ограничения следовало бы смягчить.

Союз поддерживает цели ограничения рекламы и согласен с тем, что применение определенных мер служит целям защиты здоровья населения — об этом исполнительный директор союза Трийн Кутберг написала в обращении к министру экономики Кадри Симсон, министру здоровья и труда Евгению Осиновскому и главе парламентской комиссии по экономике Айвару Кокку.

«Введение ограничений в то же время должно всегда быть прозрачным с правовой точки зрения. У предпринимателя должна быть возможность понять, какой вид деятельности разрешен, а какой нет. Намечаемая сейчас регуляция порождает противоречия и неясна», - подчеркнула Кутберг.

По оценке союза, предлагаемые поправки к Закону о рекламе в значительной мере ужесточают условия распространения алкогольной рекламы и ограничивают свободу предпринимательства, поскольку точно предписывают содержание рекламы. Главной проблемой союз считает введение тотального запрета на рекламу алкоголя, поскольку вводимое поправками сочетание разрешенного и запрещенного означает, что в значении действующего закона понятие «реклама» теряет свое первоначальное значение, когда речь заходит об алкоголе.

По словам Кутберг, союз считает, что важнее все же воспитывать в обществе традиции ответственного потребления, в частности, культуры потребления алкогольных напитков и сервировки.

Союз также предлагает смягчить ограничения, запрещающие проведение презентаций алкогольной продукции в торговых центрах.

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