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Галерея: в Эстонию прибыли французские военные

Rus.Postimees.ee
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Контингент военнослужащих Франции в составе более 50 человек в понедельник прибыли в Эстонию для несения службы в составе боевой группы НАТО.

В пятницу в Эстонии высадилось подразделение Великобритании численностью в 130 человек. Это первая крупная группа личного состава сил быстрого реагирования НАТО, которая разместилась в Тапа. Их прибытие стало начальным этапом размещения в Эстонии международных подразделений и техники группы быстрого реагирования Северо-Атлантического альянса.

Комплектация контингента завершится в первой половине апреля. В составе боевой группы будет 1200 военнослужащих.

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