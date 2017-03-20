Галерея: в Эстонию прибыли французские военные
20. март 2017 17:47
Контингент военнослужащих Франции в составе более 50 человек в понедельник прибыли в Эстонию для несения службы в составе боевой группы НАТО.
В пятницу в Эстонии высадилось подразделение Великобритании численностью в 130 человек. Это первая крупная группа личного состава сил быстрого реагирования НАТО, которая разместилась в Тапа. Их прибытие стало начальным этапом размещения в Эстонии международных подразделений и техники группы быстрого реагирования Северо-Атлантического альянса.
Комплектация контингента завершится в первой половине апреля. В составе боевой группы будет 1200 военнослужащих.