Владельцы маломощных солнечных батарей в Эстонии смогут получить пособия

По словам председателя комиссии по экономике Айвара Кокка, плата за возобновляемую энергию снизится для всех потребителей, если торговля статистикой будет начата успешно. «Продажа статистики по возобновляемой энергии в другие страны Европы откроет для Эстонии ряд возможностей, если политики и предприниматели будут действовать сообща. Основными покупателями статистики могли бы быть, например, Франция, Испания, Голландия, Люксембург и Бельгия. Прогнозируемая недостача по объемам возобновляемой энергии у них составляет порядка 200 ТВт-ч в год», – сказал Кокк.

Если объемы статистики, необходимой для торговли статистикой, выше, чем переизбыток в Эстонии, правительство, согласно проекту закона о рынке электроэнергии, может организовать торги по наиболее низкой предложенной цене для получения дополнительной статистики.

Член комиссии по экономике Кристен Михал отметил, что в интересах потребителя мы начнем закупать возобновляемую энергию по минимальному предложению. Так возникнет возможность для торговли статистикой. «Торговля статистикой принесет Эстонии доходы от экспорта в размере десятков миллионов евро и создаст более 2000 новых рабочих мест в лесном хозяйстве. Я рад, что при смене правительства работа над столь важным с точки зрения экспорта законопроектом, который так давно подготавливался, не встала», –– сказал бывший министр экономики Михал. Он добавил, что интерес покупать статистику у Эстонии был существенный уже во время встреч, прошедших в прошлом году. Поэтому чем быстрее новый закон вступит в силу, тем большую выгоду получат сектор энергетики и лесоводство.

Законопроект изменит принципы схемы пособий на электроэнергию, полученную из возобновляемых источников и в режиме эффективного совместного производства. Производители, которые начнут производить возобновляемую энергию после 1 июля 2018 года, получат пособия на основании новых схем. Схемы пособий для ветряных электростанций изменятся с 2021 года. Законопроект призван снизить бремя на потребителя. После 2020 года выплата пособий будет увязана с целью государства по производству возобновляемой энергии. Государство будет дополнительно скупать возобновляемую энергию по наиболее низкой предложенной цене. Торги по наиболее низкой предложенной цене организует правительство по предложению министра экономики и инфраструктуры. Отдельную категорию составляют существующие производители. До конца 12-летнего периода они будут получать пособия на основании действующих ставок. Таким образом, количество пособий будет постепенно уменьшаться.

Комиссия по экономике решила, что малые потребители смогут получать пособия на возобновляемую энергию при установке солнечных батарей мощностью до 50 кВт. Это соответствует средней мощности солнечных батарей, устанавливаемых на крышу квартирного дома. Поправки повышают энергетическую эффективность квартирных домов, а также средних и крупных предприятий.

Согласно решению комиссии по экономике, если производитель, сделавший на торгах лучшее предложение, в год для производства энергии использует более 500 000 кубических метров древесины эстонского происхождения, Министерство экономики и коммуникаций обязано представить правительству анализ влияния покупаемой древесины на деревообрабатывающую промышленность.

Если второе чтение инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии (290 SE) в Рийгикогу будет завершено 22 марта, то окончательное голосование пройдет после того, как Европейская комиссия даст разрешение на предоставление государственной помощи.