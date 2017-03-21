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InTempo: самый высокий в мире долгострой. Фото и видео.

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: AFP / Scanpix

Нам к долгострою не привыкать, и замороженных зданий мы на своем веку повидали тоже немало. Однако эта испанская башня побила все мировые рекорды, пишет Kodu со ссылкой на The Guardian.

Этот 47-этажный небоскреб под названием InTempo  начали строить в городе Бенидорм в 2007 году. Небоскреб состоит из двух башен в форме цифры 1, стоящих друг напротив друга и соединенных между собой верхними этажами, создавая иллюзию перевернутого конуса. Здание обещали закончить к 2009 году, возводилось оно в не очень благополучном районе, который намеревались сделать благодаря этому проекту гораздо более престижным для проживания. К сожалению, ожидания не оправдались.

В 2014 году наконец объявили, что многоквартирный дом достроен и его можно заселять. Но прошло три года, а небоскреб высотой 200 метров готов на 94% и большинство квартир так и не продано. Дело в том, что строителям перестали платить зарплату, а они перестали работать. На опасном объекте плохо соблюдалась техника безопасности, и 13 рабочих получили травмы разной степени тяжести. Самой большой трагедией стало падение неправильно установленного подъемника для строителей.

Дом InTempo. / AFP / Scanpix

Несчастный случай усугубился тем, что из-за ошибки проектировщиков подъезд спасательной техники к зданию был значительно затруднен.

Из 269 квартир в доме продано пока только 80 - 35%, причем застройщик отказывается снижать стоимость апартаментов. Однокомнатная квартира в небоскребе, как и во время начала строительства, стоит от 358 тысяч евро.

Подробный рассказ о здании и много фото смотрите ЗДЕСЬ. Видео - ниже.

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