Няэс: состояние здоровья Сависаара оценили три эксперта

По словам Няэса, он рассмотрел данные о здоровье Сависаара за последние 16 лет и трое экспертов, проанализировав их, единогласно заявили, что Сависаар по состоянию здоровья не может участвовать в заседаниях суда. Няэс также ходатайствовал о закрытии эпизода обвинения об отмывании денег за давностью.

В то же время, ведущий госпрокурор Стевен-Христо Эвестус сказал BNS, что до сих пор ничто не указывало на серьезные проблемы со здоровьем у Сависаара. «Подобных просьб не поступало в течение года и трех месяцев. Сависаар нанят Центристской партией на должность исторического консультанта и встречается с избирателями», - перечислил Эвестус обстоятельства, которые, по его мнению, не позволяют предположить, что состояние здоровья Сависаара является совсем плохим.

Эвестус добавил, что если в ходе процесса возникнет такая потребность, всегда можно будет вызвать скорую помощь и суд сможет в текущем порядке решить, может ли Сависаар участвовать в заседаниях.

Суд примет решение в связи с заявлением защиты к 13 апреля.

На процессе над Эдгаром Сависааром защищающий Сависаара присяжный адвокат Оливер Няэс потребовал во вторник отвода прокурора, но суд это требование не удовлетворил.

Няэс объяснил желание отвода ведущего госпрокурора Стевена-Христо Эвестуса противоречиями в работе над обвинением. Няэс отметил, например, что во время предварительного следствия подозрение стало доступно для общественности за несколько недель до его предъявления Сависаару.

Суд не удовлетворил требование Няэса.