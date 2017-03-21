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Фуркад сообщил о скором завершении карьеры

Sports.ee
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Мартен Фуркад. | ФОТО: Andrei Anosov/Andrei Anosov/RBU/TASS

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о том, когда планирует завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Ski-Nordique.com.

«На следующий сезон у меня есть мотивация. Но велика вероятность, что я завершу карьеру после ОИ-2018, так как мотивацию сложно постоянно поддерживать. Я уже выиграл много, и неизбежно наступает момент, когда хочется открыть что-то другое и воспользоваться возможностями, открывающимися перед тобой», - заявил Фуркад.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 26 февраля.

В минувшем сезоне Фуркад одержал рекордные 14 побед на этапах Кубка мира, обойдя по этому показателю норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена, в активе которого было 12 первых мест на подиуме в сезоне-2004/05.

На счету 28-летнего французского спортсмена 11 побед на чемпионатах мира и два золота Олимпийских Игр 2014 года в Сочи.

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