Фуркад сообщил о скором завершении карьеры

«На следующий сезон у меня есть мотивация. Но велика вероятность, что я завершу карьеру после ОИ-2018, так как мотивацию сложно постоянно поддерживать. Я уже выиграл много, и неизбежно наступает момент, когда хочется открыть что-то другое и воспользоваться возможностями, открывающимися перед тобой», - заявил Фуркад.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 26 февраля.

В минувшем сезоне Фуркад одержал рекордные 14 побед на этапах Кубка мира, обойдя по этому показателю норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена, в активе которого было 12 первых мест на подиуме в сезоне-2004/05.

На счету 28-летнего французского спортсмена 11 побед на чемпионатах мира и два золота Олимпийских Игр 2014 года в Сочи.