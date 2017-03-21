В Индии британскую туристку, приехавшую на Фестиваль красок, изнасиловали и убили на пляже

В нападении на иностранку подозревается Викат Бхагат. Он уже арестован полицией. Однако адвокат потерпевшей стороны Викрам Варма полагает, что у задержанного были сообщники, пишет портал Newsru.com со ссылкой на The Daily Mail.

Расследование началось после того, как 14 марта на одном из самых живописных пляжей Гоа под названием Палолем был найден изуродованный труп работницы ливерпульского бара Даниэль Маклафлин. Девушку изнасиловали, задушили, а также изрезали ей лицо разбитой бутылкой.

Известно, что накануне вечером Маклафлин участвовала в празднике Холи (ежегодный индуистский фестиваль весны, также именуемый Фестивалем красок). Во время торжества принято раскрашивать тело в яркие цвета. Обрядность праздника содержит оргиастические элементы. Фестиваль завершается сожжением чучела.

13 марта вечером Даниэль видели в пляжном баре Green Park, где проходили праздничные мероприятия. На руки и лицо девушки была нанесена краска, однако, как отмечает адвокат, когда труп Даниэль нашли на пляже, следов краски уже не было.

Предположительно, вечером 14 марта туристка пошла в душ, чтобы смыть краску. В процессе гигиенических процедур, которые могли осуществляться в гостинице, на нее и напали насильники. Адвокат подчеркивает, что смыть краску в море невозможно.

Викат Бхагат уже сознался в убийстве туристки, а также пожаловался в суде, что был избит полицейскими.

Варма настаивает на том, что подозреваемый действовал не один. После того, как Даниэль покинула бар, ее видели в компании трех или четырех мужчин.