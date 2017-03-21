Руководитель банка: это звучит очень нелогично

- Я сотрудничаю с международным объединением журналистов, ведущих расследования (OCCRP) по теме отмывания денег. Тема касается того, как при помощи молдавских банков в 2013-2014 годах отмывались российские черные деньги. Тогда из банка Молдавии в эстонский филиал банка Danske поступили 1,18 миллиарда долларов. Деньги поступили со счетов оффшорных фирм и были отправлены в Эстонию на счета также оффшорных фирм. Тогда вы были руководителем банка Danske, знаете ли вы, о каких переводах я говорю?

- Конечно, не знаю. Все это звучит очень нелогично.

- О переводах в таких объемах из Молдавии вы вообще ничего не знаете?

- Это звучит очень нелогично.

- Ваш уход осенью 2015 года с поста руководителя Danske никак не связан…

- Нет, конечно, нет. Это звучит очень нелогично. Ваш источник и работа не точны.

(Долго заикается – Й.В.)

Я не знаю этой ситуации. Весь этот поток денег очень нелогичен.

- Нелогично то, что из банков Молдавии могли в банк Danske прийти…

- Это просто нелогичная информация.

- Что точно вы имеете в виду?

- Я не могу сказать. Я говорю: я ничего не имею в виду, это просто нелогично то, что вы говорите.

- Какая часть точно нелогична, то, что вы…

- Нет, я не знаю. Я вообще не вижу связи. Я считаю, что это неправильно проводить тут параллели. Я вообще не могу ничего прокомментировать.

- В каком смысле, неправильно поводить параллели? Я же спросил, знаете ли вы что-то об этих переводах?

- Не знаю.

- Нынешнее руководство банка говорит, что у них проблемы с методами воспрепятствования отмыванию денег и с контролем, поэтому они снесли изменения, в том числе, и в руководство.

- Это не секрет, что банк обслуживал нерезидентов и это не единственный банк, который их обслуживал.

Это постоянная работа. Международные правила меняются, правила должны соблюдать все финансовые структуры и менять свои процедуры, проводить обучение, вырабатывать ИТ-решения, развивать систему. Это бесконечная работа.

- Но то, к чему они приводят, изменения в руководстве банка из-за этих проблем…

- Я не могу это прокомментировать.

- За полтора месяца до вашего ухода из банка, Финансовая инспекция сделала предписание, которое связано с методами воспрепятствования отмыванию денег и терроризму.

- Я считаю, что будет правильно, если это прокомментирует банк. Я делал свою работу и если такое есть, то обратитесь в банк, они вам расскажут. У меня нет права… Это информация банка и ответственные лица дадут вам компетентный ответ.

- Да, они тоже ответили, но я спрашиваю, связан ли ваш уход с предписанием Финансовой инспекции?

- Конечно, нет, нет-нет-нет. Это не связано между собой.

- А с чем это было связано?

- Я объяснил это тогда, когда принял это решение. Банк изменил бизнес-направление. Банк стал банком предпринимательства и охват банковского рынка снизился. Я руководитель того типа, который хочет больше расти, привлекать разные категории клиентов. Мое направление было, привлечь в банк как минимум четверть миллиона клиентов, приостановиться и начать двигаться дальше. Их направление было другим.

- Я тогда спрошу так, если за полтора года из Молдавии в эстонский филиал банка Danske пришли 1,2 миллиарда долларов, должен ли руководитель банка знать об этом? Или эта информация до него не доходит?

- Я считаю, что это спекуляция, и ее вообще некорректно так ставить. Если вы так говорите и у вас есть какие-то источники, то, к сожалению, я должен сказать, что я не руководитель банка и мне трудно это комментировать. В данном случае один, второй или третий банк должен дать компетентный ответ.

- Они дали ответы, сказав, что у банка были проблемы с исполнением требования по распознанию клиента.

- Мне больше нечего добавить. Им и нужно отвечать.