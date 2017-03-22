Чем меньше, тем лучше: хит продаж – особенные новые квартиры

«Чем дальше от центра города, тем более чувствительным к ценам становится клиент и тем важнее для него количество комнат, а не квадратных метров», – говорит партнер по продажам Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.

По его словам, на рынке постоянно появляются проекты, в которых площадь четырехкомнатных квартир не превышает 70 м², а площадь трехкомнатных – немногим более 50 м². «Застройщики сохраняют свои высокие позиции в конкуренции со вторичным рынком, поскольку абсолютная разница в ценах не достигает заоблачных высот», – заметил он.

Сооман добавил, что такая оптимизация имеет и свои риски, которые сразу следует учитывать при проектировании. «При планировании квартиры следует делать так, чтобы жилец не чувствовал себя в ней неуютно, к этому процессу определенно надо привлекать архитектора по интерьеру. Стоит также произвести некоторые дополнительные инвестиции, например, перевести системы отопления со стен в полы, иначе полезная площадь может оказаться слишком маленькой».

«Если все сделано правильно, то цена квадратного метра в таком проекте может вырасти на 200 евро», – утверждает Сооман.