Смотрите фото: дом известной телеведущей-лесбиянки продается за 45 миллионов долларов

Известная американская комедийная актриса и телеведущая Эллен ДеДженерес и ее супруга, актриса Порша де Росси, решили расстаться со своим домом в округе Санта-Барбара, так как редко живут в нем.

Как пишет портал Kodu со ссылкой на Apartment Therapy, дом площадью 975 квадратных метров был построен архитектором Уоллесом Фростом в 1934 году и имеет шесть спален, столько же ванных комнат, девять каминов, медиакомнату, библиотеку, зону для чтения, гостиную. На территории оборудованы бассейны, теннисный и бадминтонный корты, а также разбит сад, украшенный фонтанами.

Разнообразные виды виллы внутри и снаружи находятся ЗДЕСЬ.