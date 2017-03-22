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Смотрите фото: дом известной телеведущей-лесбиянки продается за 45 миллионов долларов

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: www.apartmenttherapy.com

Эта шикарная вилла в тосканском стиле в Калифорнии была куплена в 2013 году за 26,5 миллионов долларов.

Известная американская комедийная актриса и телеведущая Эллен ДеДженерес и ее супруга, актриса Порша де Росси, решили расстаться со своим домом в округе Санта-Барбара, так как редко живут в нем.

Как пишет портал Kodu со ссылкой на Apartment Therapy, дом площадью 975 квадратных метров был построен архитектором Уоллесом Фростом в 1934 году и имеет шесть спален, столько же ванных комнат, девять каминов, медиакомнату, библиотеку, зону для чтения, гостиную. На территории оборудованы бассейны, теннисный и бадминтонный корты, а также разбит сад, украшенный фонтанами.

Разнообразные виды виллы внутри и  снаружи находятся ЗДЕСЬ.

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