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В Италии арестован глава крупного мафиозного клана

Rus.Postimees.ee
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"Всем бояться: грядет мафия!" Акция против мафии в 2009 году. Фото иллюстративное | ФОТО: Reuters / Scanpix

Босс калабрийской мафии "Ндрангета" Санто Воттари арестован в Италии, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

45-летний мафиози, который находился в международном розыске и скрывался от правоохранительных органов с 2007 года, был обнаружен в бункере здания в одном из районов Реджо-ди-Калабрия. Как уточняет агентство, он не оказал сопротивления при аресте.

Санто Воттари считается главой могущественного клана города Сан-Лука, известного мафиозными войнами, а также историей противостояния семей Пелле-Воттари и Нитра-Странджо, завершившейся бойней в немецком Дуйсбурге в августе 2007 года. Воттари был заочно приговорен к 10 годам тюремного заключения.

Ранее, в октябре 2016 года, полиция арестовала Антонио Пелле, предыдущего главу "Ндрагенты". Он был приговорен к 20 годам лишения свободы.

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