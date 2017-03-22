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Модно и удобно не одно и то же: шесть полезных советов для дизайна интерьера

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: flickr.com

Разглядывая журналы или сайты об интерьере, не пытайтесь точно копировать картинки, подумайте, удобно ли вам будет.

1. Слишком много диванных подушек

Пара подушек на диване или кровати сделают интерьер уютным и привлекательным. Но целая куча, как вы видите на фотографии, производит смешанное впечатление и занимает много места. Рано или поздно они все равно окажутся на полу.

2. Разномастная посуда

Очень модно, но вряд ли разумно и красиво. Продукты тоже имеют свои цвета и, уложенные на разноцветные тарелки с рисунками и орнаментами, они создадут такую пеструю картину, которая способно не только отбить аппетит, но и вызвать головную боль.

3. Смелые цвета

Хотя новомодная тенденция в дизайне интерьера заставляет нас красить стены в темно-синий цвет, вы можете сделать это, только позабыв о других столь же ярких и насыщенных красках. Слишком много смелых цветов сразу – слишком сильно.

4. В глазах рябит

В последнее время все больше и больше отважных людей используют одновременно цветастые, клетчатые и полосатые орнаменты и это на фоне узорчатых обоев. Это делает интерьер не просто веселым, но и в некотором роде безумным. Соблюдайте меру!

5. Перегруженные книжные полки

На интерьерных сайтах можно увидеть книжные полки, заполненные, кроме книг, вазочками, статуэтками и прочими безделушками. Старайтесь держать на книжных полках только книги, а для остальных милых вашему сердцу вещиц найдите другое место.

6. Много неудобной мебели

Если ваши диваны, кресла и стулья приобретены из-за их эффектного внешнего вида, но на них неудобно сидеть, задумайтесь о том, чтобы сменить эту мебель на что-то более эргономичное.

Источник: HouseBeautiful

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