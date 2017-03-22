Модно и удобно не одно и то же: шесть полезных советов для дизайна интерьера

1. Слишком много диванных подушек

Пара подушек на диване или кровати сделают интерьер уютным и привлекательным. Но целая куча, как вы видите на фотографии, производит смешанное впечатление и занимает много места. Рано или поздно они все равно окажутся на полу.

2. Разномастная посуда

Очень модно, но вряд ли разумно и красиво. Продукты тоже имеют свои цвета и, уложенные на разноцветные тарелки с рисунками и орнаментами, они создадут такую пеструю картину, которая способно не только отбить аппетит, но и вызвать головную боль.

3. Смелые цвета

Хотя новомодная тенденция в дизайне интерьера заставляет нас красить стены в темно-синий цвет, вы можете сделать это, только позабыв о других столь же ярких и насыщенных красках. Слишком много смелых цветов сразу – слишком сильно.

4. В глазах рябит

В последнее время все больше и больше отважных людей используют одновременно цветастые, клетчатые и полосатые орнаменты и это на фоне узорчатых обоев. Это делает интерьер не просто веселым, но и в некотором роде безумным. Соблюдайте меру!

5. Перегруженные книжные полки

На интерьерных сайтах можно увидеть книжные полки, заполненные, кроме книг, вазочками, статуэтками и прочими безделушками. Старайтесь держать на книжных полках только книги, а для остальных милых вашему сердцу вещиц найдите другое место.

6. Много неудобной мебели

Если ваши диваны, кресла и стулья приобретены из-за их эффектного внешнего вида, но на них неудобно сидеть, задумайтесь о том, чтобы сменить эту мебель на что-то более эргономичное.

Источник: HouseBeautiful