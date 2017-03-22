Город в огне: пироман продолжает жечь дома?

Неужели в Тарту теперь ни дня не обходится без пожара? В понедельник утром над Эмайыги распространялся дым от пустующего здания бывшей Ветеринарной школы на Нарвском шоссе, вчера утром дымом заволокло Китай-город. После трех ночи там загорелся гараж, расположенный у дома номер 8 по улице Ляэне. Часа через полтора спасателям пришлось тушить второй гараж в том же Китай-городе.

«Кто-то не спит по ночам и словно веселится там, - сказал вчера проходящий мимо гаражей пожилой мужчина. – Повсюду следы пожаров».

Доказательств нет

В течение последних шести недель пожарные шесть раз тушили возгорания в Китай-городе. А во время пожара в садовом домике, случившегося на прошлой неделе в ночь на среду, был обнаружен труп 87-летней женщины. Кроме того, в марте в Китай-городе четыре раза горели пустующие здания, три из них - на Нарвском шоссе.

Получается, что по ночам и рано утром по Тарту бродит поджигатель? «По правде говоря, заброшенным домам сложно загореться самим, - говорит руководитель Лыунаского центра спасения Март Хальясте. – Что касается пожаров в Китай-городе, то мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть подозрение, что там действует поджигатель».

Причины, по которым горят заброшенные дома, по его словам, как правило, особо не выясняются: спасатели следят лишь за тем, чтобы собственник ограничил проникновение в здание посторонних. А причины пожаров в Китай-городе не устанавливают и вовсе, поскольку в данном случае речь идет о незаконных постройках.

«Обо всех случаях пожаров с жертвами и с подозрениями на поджог, мы сообщаем в полици, - сказал Хальясте. – Надеюсь, что наши инспекторы сотрудничают с полицией и в Китай-городе».

Опираясь на имеющуюся информацию, полиция утверждает, что нет оснований считать, будто на окраине Аннелинна действует некий пироман, сообщил майор Тартуского отдела полиции Тармо Стоккеби.

Сейчас выясняются детали, чтобы как можно точнее установить причины возникновения возгорания. Самый серьезный случай произошел 15 марта, когда после пожара в садовом домике был обнаружен труп 87-летней женщины. По словам Стоккеби, полиция выясняла обстоятельства этого происшествия, но побывавшие на месте полицейские не обнаружили ничего, что указывало бы на совершение преступления.

Констебли проверяют

Могут ли спасатели попросить, чтобы полицейские почаще патрулировали Китай-город по ночам? «Мы, конечно, могли бы попросить полицию, но пока такого письма не отправили, - ответил Март Хальясте. – Мы же не можем устанавливать приоритеты для полиции».

Насколько известно Тармо Стоккеби, тартуские констебли проводят обычную проверку «нехороших мест» и обращают внимание жителей на возможные опасности, в том числе, и, например, на обращение с открытым огнем, разведение костров и в холодное время - на использование печей.

«Самым лучшим было бы, если бы Китай-города не было совсем, если бы Тартуская городская управа его ликвидировала, - отметил Хальясте. – Весна идет, скоро люди придут сюда заниматься своими огородами, будут там ночевать. Упаси, господи, от того, чтобы еще кто-то остался в огне!»

Пожары этого года в Китай-городе

21 марта, около 3.30 на улице Ляэне загорелся гараж, который был полностью уничтожен огнем.

21 марта, около пяти часов утра в районе улицы Яамамыйза горел второй заброшенный гараж и находящий рядом с ним сарай. Пожарные ликвидировали возгорание в 5.50.

15 марта, в 1.19 сообщили о пожаре на бульваре Пыхья, где горели садовый домик и гаражный бокс. Тушение закончили в 3.32. В тот же день под завалами был обнаружен труп 87-летней женщины.

11 марта, около 6.50 в районе улицы Ляэне горел садовый домик.

7 марта, около 2.50 на лице Лехе горел садовый домик.

14 февраля, около 2.15 на лице Ида открытым пламенем горел самовольно построенный садовый домик.

Возгорания в пустующих зданиях в этом году

20 марта, около 8.15 горел пол с заброшенном доме на Нарвской шоссе, 78 (старая ветеринарная школа).

10 марта, около 14.40 в заброшенном доме на Нарвском шоссе загорелся матрас.

8 марта, около 6.50 сообщили, что из заброшенного дома на Нарвском шоссе, 78 валит дым. В доме на площади в десять метров прогорел пол, пожар потушили к 10 утра.

5 марта, около 17.00 горело пустующее здание склада на улице Пуйду.

Источник: Лыунаский центр спасения.