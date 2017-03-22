Игорь Калакаускас: Евровидение – не то место, где надо искать ответ на вопрос «чей Крым?»

Всю свою несокрушимую мощь украинское государство должно было продемонстрировать, когда у него отнимали территорию, а попытка демонстрировать силу певице Юлии Самойловой выглядит трусливой местью, пишет колумнист Игорь Калакаускас.
Наверное, было бы логично отправить этот текст для публикации на одном из украинских ресурсов. Но есть сомнение, что это кому-то будет интересно там читать: степень недоверия ко всему, что как-то относится к России, на Украине высока.
Переход противостояния некогда весьма дружелюбно относившихся друг к другу государств на новый виток стало неизбежным в прошлом году, когда из-под носа у российского певца Сергея Лазарева украинская исполнительница Джамала выхватила победу на Евровидении, обеспечив тем самым проведение очередного гала-представления на Украине.
Всякий раз, когда заходит речь об этом, не побоюсь этого слова, грандиозном ежегодном музыкальном шоу, поднимается тема его излишней политизированности. И хотя сами организаторы изо всех сил стараются сгладить все острые углы и погасить возникающие конфликты, политизированность никуда не девается. Но ведь проводится Евровидение для того, чтобы объединять народы, а не доказывать друг другу свое превосходство.
Противостоять до бесконечности невозможно
Я не радовался победе Джамалы по той простой причине, что понимал: ее победа оказалась пирровой. И дело тут не в самой исполнительнице, которую мне не придет в голову назвать конъюктурщицей.
Спору нет: сотворенная Кремлем в 2014 году аннексия Крыма и почти нескрываемая поддержка сепаратистов на Донбассе не могли не настроить против России значительную часть украинского населения. Но должно же если не начать побеждать, то хотя бы возникнуть чувство разумной достаточности? Поддерживаемый с обеих сторон градус ненависти не позволяет остудить пыл тех, кого в обычной жизни принято считать нормальными.
Приняв заведомо невыполнимое решение признавать всех посетителей Крыма, не испросивших у Киева разрешения на визит, персонами нон грата, украинское руководство загнало ситуацию в тупик еще сильнее. И здесь совершенно неважно, кто и что о включении Крымского полуострова в состав России думает. Крым де-факто контролируется Россией, и большинство граждан России считают его российским. Это значит, что основной массе россиян даже в голову не приходит обращаться в консульскую службу Украины за разрешениями. И осуждать их за это не стоит – пройдет время, и не исключено, что многие из «крымнашистов» свою непоколебимую уверенность в верности избранного Путиным курса сменят хотя бы на сомнение.
Но на любую ситуацию – даже напоминающую коллапс – надо пытаться смотреть реалистично. И сейчас Киеву не хватает этой реалистичности. Получив возможность организовать в своем государстве крупномасштабный проект (одних только телезрителей Евровидения-2017 ожидается более двух сотен миллионов!), украинские службы решили озаботиться чистотой рядов, пригрозив не пустить на Украину официальную представительницу России Юлию Самойлову. Разумеется, главной виной Самойловой является ее участие в концертах, организованных в Крыму после российской аннексии, и какие-то ее высказывания на сей счет.
Война с российской певицей: победит все равно Кремль
Я бы хотел отметить: несмотря на то, что практически ни одно государство официально не признало факт принадлежности Крыма России, ни один международный суд не признал фактическое присоединение полуострова и преступлением. То есть с юридической точки зрения наше мнение по поводу правомочности территориального приобретения России является на данный момент обычной болтовней.
И очевидно, что не россияне, даже и очарованные Путиным, вдохновляли его на завоевательный поход. Как обмолвился совсем недавно пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его шеф всю процедуру «держал под абсолютно ручным контролем». Фраза мне показалась весьма символичной, поскольку очень напоминает скрытый мессидж, мол, «начальник принял решение сам, а мы были вынуждены его исполнять».
Но речь сейчас не об этом. Мне кажется, если попытаться абстрагироваться от эмоций и оценить ситуацию в целом, стоит признать: выбор исполнителя для участия в Евровидении-2017 России дался нелегко. И что бы там кто ни говорил, Юлия Самойлова талантлива, а исполняемая ею песня достойна того, чтобы быть представленной на крупнейшем музыкальном фестивале.
Всю свою несокрушимую мощь и торжество закона украинское государство должно было продемонстрировать тогда, когда у него отнимали территорию и на его восточных окраинах только стали подогреваться сепаратистские настроения. Попытка демонстрировать силу обычной певице – молодой девушке, которую вряд ли интересуют все политические украинско-российские перипетии, певице, которой представился уникальный шанс выступить на грандиозном песенном конкурсе, – выглядит трусливой местью.
И если говорить о политическом капитале, в случае упорства Киева приобретателем этого капитала станет именно Кремль, ведь симпатии большинства неизбежно будут на стороне России. Так стоит ли упорствовать?