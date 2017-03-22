Игорь Калакаускас: Евровидение – не то место, где надо искать ответ на вопрос «чей Крым?»

Наверное, было бы логично отправить этот текст для публикации на одном из украинских ресурсов. Но есть сомнение, что это кому-то будет интересно там читать: степень недоверия ко всему, что как-то относится к России, на Украине высока.

Переход противостояния некогда весьма дружелюбно относившихся друг к другу государств на новый виток стало неизбежным в прошлом году, когда из-под носа у российского певца Сергея Лазарева украинская исполнительница Джамала выхватила победу на Евровидении, обеспечив тем самым проведение очередного гала-представления на Украине.

Всякий раз, когда заходит речь об этом, не побоюсь этого слова, грандиозном ежегодном музыкальном шоу, поднимается тема его излишней политизированности. И хотя сами организаторы изо всех сил стараются сгладить все острые углы и погасить возникающие конфликты, политизированность никуда не девается. Но ведь проводится Евровидение для того, чтобы объединять народы, а не доказывать друг другу свое превосходство.

Противостоять до бесконечности невозможно

Я не радовался победе Джамалы по той простой причине, что понимал: ее победа оказалась пирровой. И дело тут не в самой исполнительнице, которую мне не придет в голову назвать конъюктурщицей.

Спору нет: сотворенная Кремлем в 2014 году аннексия Крыма и почти нескрываемая поддержка сепаратистов на Донбассе не могли не настроить против России значительную часть украинского населения. Но должно же если не начать побеждать, то хотя бы возникнуть чувство разумной достаточности? Поддерживаемый с обеих сторон градус ненависти не позволяет остудить пыл тех, кого в обычной жизни принято считать нормальными.

Приняв заведомо невыполнимое решение признавать всех посетителей Крыма, не испросивших у Киева разрешения на визит, персонами нон грата, украинское руководство загнало ситуацию в тупик еще сильнее. И здесь совершенно неважно, кто и что о включении Крымского полуострова в состав России думает. Крым де-факто контролируется Россией, и большинство граждан России считают его российским. Это значит, что основной массе россиян даже в голову не приходит обращаться в консульскую службу Украины за разрешениями. И осуждать их за это не стоит – пройдет время, и не исключено, что многие из «крымнашистов» свою непоколебимую уверенность в верности избранного Путиным курса сменят хотя бы на сомнение.

Но на любую ситуацию – даже напоминающую коллапс – надо пытаться смотреть реалистично. И сейчас Киеву не хватает этой реалистичности. Получив возможность организовать в своем государстве крупномасштабный проект (одних только телезрителей Евровидения-2017 ожидается более двух сотен миллионов!), украинские службы решили озаботиться чистотой рядов, пригрозив не пустить на Украину официальную представительницу России Юлию Самойлову. Разумеется, главной виной Самойловой является ее участие в концертах, организованных в Крыму после российской аннексии, и какие-то ее высказывания на сей счет.

Война с российской певицей: победит все равно Кремль