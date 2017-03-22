Умер Лембит Ульфсак

Лембит Ульфсак родился 4 июля 1947 года в селе Коэру (Эстония). В 1970 году окончил актёрский факультет Таллинской консерватории.

С 1971 года — актёр Эстонского молодёжного театра в Таллине. В 1978 году перешёл в труппу Таллинского театра драмы (имени Виктора Кингисеппа). С 1985 по 1994 год был актёром киностудии «Таллинфильм».

Он сыграл во многих фильмах и известен как в Эстонии, так и за рубежом. Один из последних фильмов с его участием «Мандарины» грузинского режиссера Зазы Урушадзе был номинирован на премию "Оскар" и "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" в 2015 году, сообщает Rus.err.ee.