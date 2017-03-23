Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Рижский вокзал перестроят. Победил проект датчан

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: LETA.LV

Комплекс Рижского центрального железнодорожного вокзала будет перестроен по эскизам датских архитекторов PLH Arkitekter в сотрудничестве с COWI, пишет Rus.tvnet.lv.

В Риге завершился конкурс эскизов на застройку территории вокзала и строительство железнодорожного моста Rail Baltica. Первое место было решено не присуждать, зато присулили два вторых. Второй победитель - латвийское объединение архитекторов O+R+V+E+L.

Предусмотрено построить новый железнодорожный мост, снести насыпь от Даугавы до вокзала, перестроить вокзал в соответствии с современными требованиями.

В ближайшее время будет объявлен конкурс на разработку строительного проекта и строительные работы, а фактически они начнутся в 2019 году.

Председатель правления RB Rail Байба Рубеса назвала проект центрального железнодорожного вокзала уникальным с финансовой, технологической точки зрения и по множеству заинтересованных сторон. Это самый сложный участок проекта Rail Baltica во всех трех странах Балтии.

Наверх