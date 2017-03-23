Рижский вокзал перестроят. Победил проект датчан

В Риге завершился конкурс эскизов на застройку территории вокзала и строительство железнодорожного моста Rail Baltica. Первое место было решено не присуждать, зато присулили два вторых. Второй победитель - латвийское объединение архитекторов O+R+V+E+L.

Предусмотрено построить новый железнодорожный мост, снести насыпь от Даугавы до вокзала, перестроить вокзал в соответствии с современными требованиями.

В ближайшее время будет объявлен конкурс на разработку строительного проекта и строительные работы, а фактически они начнутся в 2019 году.

Председатель правления RB Rail Байба Рубеса назвала проект центрального железнодорожного вокзала уникальным с финансовой, технологической точки зрения и по множеству заинтересованных сторон. Это самый сложный участок проекта Rail Baltica во всех трех странах Балтии.