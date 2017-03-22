Нарвский Александровский собор вернут EELK

Согласно законопроекту, EELK может затем передать недвижимость Нарвскому приходу. Недвижимость можно будет использовать в целях, вытекающих из устава EELK, а церковь должна будет обеспечить экономическую сохранность недвижимости.

22 июня прошлого года государство и EELK выкупили нарвский Александровский собор из списка банкротного имущества, конечная цена составила 375 000 евро; половину этой суммы выплатило государство, а вторую половину — EELK.

Нарвский Александровский собор принадлежит МВД, состояние здания в настоящий момент удовлетворительное, поскольку наружные восстановительные работы по большей части завершены. Внутри часть здания в хорошем состоянии, часть требует восстановления.

Восстановлен, находится в хорошем состоянии и используется башенный предел с коммуникациями повседневного пользования, однако зальная часть обвалоопасна, по большей части не годится к эксплуатации и в интересах безопасности посетителей закрыта.

Нарвская Александровская церковь была освящена 28 мая 1884 года, наименование собора церкви присвоил президент Леннарт Мери в 2000 году.