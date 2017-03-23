Налетай! На ярмарке труда в Пярну предложат около 700 рабочих мест

Посетители ярмарки смогут ознакомиться с деятельностью 40 предприятий и их условиями трудоустройства, принять участие в различных семинарах, посетить комнату информации по карьере и встретиться с работодателями с глазу на глаз. На ярмарке будет предложено около 700 свободных рабочих мест – среди них и рабочие места тех работодателей, которые не смогли принять участие в ярмарке, но работу предлагают.

По словам руководителя отделения кассы страхования от безработицы в Пярнумаа Герли Метс, в этом году ярмарка особенна тем, что четверть работодателей впервые примут участие в ярмарке труда, и будут представлены очень разнообразные сферы. «В этом году у посетителей ярмарки есть множество возможностей найти себе подходящую работу. Среди крупных работодателей на ярмарке представлены предприятие Metsä Wood, которое создаёт примерно 200 рабочих мест в деревообрабатывающем секторе, автобусная фирма Sebe, которая предлагает работу в Пярнумаа более чем 60 работникам, OSM Naviation, которая предложит около 50 рабочих мест для работников в салоне самолета. На месте также буду EURES-консультанты из Эстонии, Латвии, Болгарии и Швеции. Также к новшествам относится то, что в то же время в концертном доме будет проходить молодежная инфоярмарка Наставник (Suunaja)», - рассказала Метс.

«Помимо рабочих мест, 13 предприятий различных отраслей предлагают места для прохождения практики. Например, Solve et Coagula OÜ предлагает практику для кураторов деятельности и студентов социальных специальностей, которых интересует работа с людьми с пониженной трудоспособностью. Семь предприятий предложат на ярмарке (сезонную) работу также молодым людям в возрасте до 18 лет. Обязательно стоит прийти на место и самому узнать о возможностях», - добавила она.

Кроме кассы страхования от безработицы и работодателей на ярмарке будут также представлены Департамент социального страхования и Палата людей с ограниченными возможностями Пярнуского уезда, которые предоставят необходимую информацию людям с пониженной трудоспособностью.