Глава Еврокомиссии подтвердил оценку стоимости выхода Великобритании из ЕС в 50 млрд фунтов

Сумма должна включать в себя такие обязательства, как выплата пенсий чиновникам ЕС, финансирование инфраструктурных объектов, и т.д.

"Мы детально подсчитаем все взносы Великобритании и придем к итоговой сумме", - приводит его слова Би-би-си. В ответ на вопрос о том, будет ли сумма близка к 50 млрд фунтов, он ответил положительно.

Юнкер подчеркнул, что у ЕС нет никакого желания наказывать Британию, однако нужно предотвратить ситуацию, в которой за ней последуют другие страны. "Мы должны с научной точки зрения подсчитать то, каковы обязательства Британии, и тогда этот счет придется оплачивать", - отметил он.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассчитывает официально запустить переговоры по Брекзиту 29 марта, и вопрос о сумме, которую британцы должны заплатить для покрытия своих обязательств, будет на переговорах одним из ключевых.

После официального запуска процедуры начнется двухмесячный процесс выработки переговорной позиции ЕС. К концу второго месяца главный переговорщик ЕС по Брекзит Мишель Барнье получит от остающихся в объединении 27 стран детальный мандат на переговоры.

Таким образом, к марту 2019 года Лондону предстоит решить, как он будет обеспечивать права граждан государств ЕС, проживающих в Великобритании, а также британцев, живущих в странах Евросоюза. Кроме того, несмотря на выход из ЕС, надо обеспечить доступ Лондона к общему европейскому рынку. Также надо решить проблему с британскими взносами в бюджет ЕС.

Совет ЕС должен обсудить свою позицию в переговорах по выходу Великобритании 29 апреля.

На референдуме о выходе Великобритании из Европейского союза, который состоялся 23 июня 2016 года, 51,9% британцев проголосовали за выход страны из сообщества, 48,1% хотели остаться в ЕС. Большинство жителей Шотландии и Северной Ирландии проголосовали за сохранение членства страны в ЕС.

13 марта законопроект о запуск Брекзита одобрил парламент, а 16 марта его утвердила королева Великобритании Елизавета II.