Южная Осетия подтвердила, что в 2017 году проведет референдум о присоединении к России

«Желание народа Южной Осетии о вхождении в состав РФ - это не секрет. Есть договоренность с президентом республики и понимание того, что референдум должен пройти после выборов в 2017 году», - сообщил Бибилов, которого цитирует РИА «Новости». Срок полномочий действующего главы Южной Осетии Леонида Тибилова истекает 19 апреля 2017 года.

Бибилов добавил, что «мы, без сомнения, будем консультироваться и с нашими российскими коллегами, потому что это непосредственно касается России». Спикер парламента отметил, что российский закон позволяет это делать, но все зависит от текущей международной обстановки.

О намерении провести референдум о возможном присоединении Южной Осетии к РФ власти республики заговорили два года назад. Леонид Тибилов тогда заявил о «мечте народа» объединить две Осетии - Северную и Южную. Он также озвучил планы переименовать республику в Южную Осетию-Алания (по подобию Северной Осетии-Алании), чтобы весь мир узнал, что «есть проблема разделенного народа».

Первоначально обсуждался вариант с проведением референдума во второй половине 2016 года. Однако в конце мая прошлого года руководство Южной Осетии сообщило, что референдум по непрямому вхождению РЮО в состав РФ переносится на 2017 год. Эксперты, комментируя отсрочку, связывали ее с пониманием властями необходимости снизить напряжение вокруг Южной Осетии и дать больше возможностей для маневра России.

В официальном заявлении, подписанном тогда президентом Южной Осетии Леонидом Тибиловым и спикером парламента Анатолием Бибиловым, говорилось, что власти «руководствуются долгосрочными интересами югоосетинского народа». Как следовало из документа, власти решили, что целесообразно провести референдум после выборов президента республики.

Выборы президента Южной Осетии состоятся 9 апреля. В этот же день пройдет референдум о переименовании республики в Аланию. «Наши братья на севере назвали свою республику Северная Осетия-Алания, и переименование нашего государства в Южную Осетию-Аланию создаст условия и предпосылки для вхождения Единой Алании в состав Российской Федерации», - пояснил Тибилов. Дата референдума о присоединении к РФ пока не назначена.

На днях «Кавказский узел» писал, что, по мнению политологов, Леонид Тибилов постарается сорвать или сфальсифицировать выборы президента Южной Осетии в случае увеличения шансов на победу Анатолия Бибилова. В проведении протестных акций в Цхинвале заинтересованы как Эдуард Кокойты, так и Леонид Тибилов, приводило издание мнение экспертов.

Верховный суд Южной Осетии вечером 14 марта принял решение оставить в силе решение ЦИК об отказе в регистрации Эдуарда Кокойты кандидатом в президенты республики. Центризбирком Южной Осетии зарегистрировал кандидатами в президенты действующего главу республики Леонида Тибилова, спикера парламента Анатолия Бибилова и сотрудника КГБ Алана Гаглоева.

19 марта Кокойты организовал митинг с требованием отставки главы Южной Осетии - его сторонники собрались перед зданием правительства и разошлись после двухчасовых переговоров с секретарем Совбеза Анатолием Плиевым и членами Центризбиркома. Госсоветник Жанна Зассеева пообещала, что Тибилов в ближайшее время встретится с Кокойты. Эдуард Кокойты был избран президентом непризнанной республики в 2001 году. В 2006 переизбрался на второй срок, но в 2011-м вынужден был досрочно отказаться от президентской власти после протестов сторонников Аллы Джиоевой.