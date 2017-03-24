В Казани горит пороховой завод: при тушении погиб пожарный (видео)

"Погиб начальник караула", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану.

Между тем пожарным удалось остановить распространение огня на пороховом заводе в Казани, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Пожар локализован на площади 400 квадратных метров, угрозы распространения нет", - сказал источник.

Он сообщил, что на территории завода продолжают раздаваться хлопки, "предварительно, взрываются пороховые изделия".