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В Казани горит пороховой завод: при тушении погиб пожарный (видео)

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Rus.Postimees.ee
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Вид на завод. | ФОТО: Yegor Aleyev/Yegor Aleyev/TASS

Во время тушения пожара на Казанском пороховом заводе погиб пожарный.

"Погиб начальник караула", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану.

Между тем пожарным удалось остановить распространение огня на пороховом заводе в Казани, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Пожар локализован на площади 400 квадратных метров, угрозы распространения нет", - сказал источник.

Он сообщил, что на территории завода продолжают раздаваться хлопки, "предварительно, взрываются пороховые изделия".

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