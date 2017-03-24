В Казани горит пороховой завод: при тушении погиб пожарный (видео)2
24. март 2017 21:57
Во время тушения пожара на Казанском пороховом заводе погиб пожарный.
"Погиб начальник караула", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану.
Между тем пожарным удалось остановить распространение огня на пороховом заводе в Казани, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
"Пожар локализован на площади 400 квадратных метров, угрозы распространения нет", - сказал источник.
Он сообщил, что на территории завода продолжают раздаваться хлопки, "предварительно, взрываются пороховые изделия".