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Кохтла-Ярве решил продать молодежный лагерь «Куртна»

Лагерь оценили в 250 000 евро

Rus.Postimees.ee
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Территория молодежного лагеря "Куртна". | ФОТО: xgis.maaamet.ee

Взвесив все обстоятельства, подсчитав стоимость содержания и возможности использования единственного в Эстонии подобного муниципального объекта, мэрия решила, что держать его на балансе города обременительно, сообщает Rus.Err со ссылкой на "Актуальную камеру".

В 250 тысяч евро оценили молодежный лагерь Куртна, который существует уже 67 лет и где за это время отдохнули тысячи детей.

Судьба единственного в Эстонии муниципального молодежного лагеря вызвала большой общественный резонанс, когда в сентябре прошлого года Кохтла-Ярве стал обсуждать его дальнейшую судьбу. Требования различных служб обязывают для дальнейшей деятельности лагеря вложить сотни тысяч евро.

Если городу не удастся продать лагерь, а сделать это по мнению чиновников будет сложно, то в планах мэрии сфокусироваться на том, чтобы лагерь продолжил деятельность.

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