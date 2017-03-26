Кохтла-Ярве решил продать молодежный лагерь «Куртна»

В 250 тысяч евро оценили молодежный лагерь Куртна, который существует уже 67 лет и где за это время отдохнули тысячи детей.

Судьба единственного в Эстонии муниципального молодежного лагеря вызвала большой общественный резонанс, когда в сентябре прошлого года Кохтла-Ярве стал обсуждать его дальнейшую судьбу. Требования различных служб обязывают для дальнейшей деятельности лагеря вложить сотни тысяч евро.

Если городу не удастся продать лагерь, а сделать это по мнению чиновников будет сложно, то в планах мэрии сфокусироваться на том, чтобы лагерь продолжил деятельность.