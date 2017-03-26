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В Берлине автомобиль врезался в группу велосипедистов

Rus.Postimees.ee
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Иллюстративное фото. | ФОТО: KHALED DESOUKI/AFP

Автомобиль врезался в группу участников велогонки в Берлине, сообщает газета Berliner Morgenpost.

В результате инцидента, который произошел около полудня в воскресенье во время весенней гонки Велосипедного спортивного клуба Шарлоттенбурга, пострадали велосипедисты и один из судей, сообщает Интерфакс.

Как минимум три человека получили тяжелые травмы. На место прибыло четыре кареты скорой помощи.

Полиция пока рассматривает инцидент как несчастный случай. При этом сообщается, что ранее автомобиль был замечен на трассе, "отличившись странным поведением ", пишет издание.

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