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Эстонская шпажистка Юлия Беляева завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Будапеште

Rus.Postimees.ee
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Юлия Беляева. | ФОТО: Tairo Lutter

Эстонская шпажистка Юлия Беляева уступила в полуфинале Чхве Ин Джон из Южной Кореи (13:10) и завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Будапеште.

Как сообщает ERR Sport, на своем пути Беляева сначала одолела украинку Анфису Почкалову (15:9), затем - француженку Ориан Майо (15:20), а в 1/8 финала - россиянку Татьяну Логунову - 15:9, сообщает портал Rus.err.ee.

В четвертьфинале Беляева сломила сопротивление представительницы Гонконга Ман Вай Вивиан Конг - 9:8.

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