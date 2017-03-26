Эстонская шпажистка Юлия Беляева завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Будапеште
26. март 2017 21:32
Эстонская шпажистка Юлия Беляева уступила в полуфинале Чхве Ин Джон из Южной Кореи (13:10) и завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Будапеште.
Как сообщает ERR Sport, на своем пути Беляева сначала одолела украинку Анфису Почкалову (15:9), затем - француженку Ориан Майо (15:20), а в 1/8 финала - россиянку Татьяну Логунову - 15:9, сообщает портал Rus.err.ee.
В четвертьфинале Беляева сломила сопротивление представительницы Гонконга Ман Вай Вивиан Конг - 9:8.