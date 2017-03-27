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Будьте бдительны! Мошенники продают чудо-растения, которых в природе не существует

Rus.Postimees.ee
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Лилия. Иллюстративное фото. | ФОТО: Mare Sikka

В течение последних двух лет весной на рынках активизируются мошенники, которые пытаются одурачить начинающих садоводов, продавая им чудо-растения. На самом деле обещанных цветов в природе не существуют, пишет Postimees.

Несмотря на то, что о подобных предложениях предупреждали еще в прошлом году, на удочку мошенников по-прежнему попадаются доверчивые покупатели. Сейчас вновь распространяется информация о чудо-лилиях, которые невозможно найти в другом месте: мошенники уверяют, что продают лилейные деревья, а также пирамидальные и каскадные лилии. В первом случае речь идет не о сорте лилий, а о мутации растения, двух других сортов в природе просто не существует: все фотографии роскошных лилейных кустов - результат фотообработки.

Чтобы завоевать доверие покупателей, продавцы могут демонстрировать сертификаты, которые составляются на обычном домашнем компьютере.

Тем временем в социальных сетях распространяется сообщение с призывом не покупать цветы у мошенников.

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