В Москве во время суда Навальный попросил вызвать Медведева

Оппозиционеру вменяют статью 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", сообщает сайт "Медиазона".

Перед началом заседания Навальный попросил вызвать в суд премьер-министра Дмитрия Медведева, как "главного организатора протестов". По мнению Навального, поводом для массовых акций протеста стала коррупция, в которой ФБК обвиняет Медведева.

Навальный был задержан накануне, 26 марта, во время акции протеста против коррупции, где было задержано 1030 человек. Аналогичные мероприятия прошли во многих городах России.

Поводом для митингов "Он нам не Димон" стала публикация Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в которой говорилось о яхтах и недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева.