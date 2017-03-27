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Галерея: австралийские палеонтологи заявили о самом удивительном открытии в мире

Rus.Postimees.ee
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Палеонтологи из двух австралийских университетов обнаружили более 20 следов различных динозавров на береговой линии на плато Кимберли и объявили, что это самое удивительное открытие в мире.

Находке, отпечатанной в окаменелостях, примерно 140 миллионов лет. Ведущий автор исследования Стив Солсбери отметил, что новые следы не имеют равных во всем мире, сообщает телеканал "Наука".

«Это чрезвычайно важно с точки зрения формирования первичного отчета о существовании нептицеподобных динозавров в западной части континента и представляет уникальную сторону фауны динозавров Австралии в первой половине раннего мелового периода», — сказал он.

«Это волшебное место — собственный Парк юрского периода, в живописной пустынно местности», — добавил Солсбери.

Некоторые следы ученые уже идентифицировали, обнаружив, что по этой части Австралии, в районе Валмэдани, когда-то ходили стегозавры и другие гиганты, передает AFP.

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