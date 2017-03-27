Все сотрудники Porsche, включая дворников, получат по девять тысяч евро бонусов

Годом ранее сумма премии составила 8900 евро. По итогам 2014 года работники Porsche получили 8600 евро, а за 2013 год компания выплатила сотрудникам "всего" по 8200 евро.

Как сообщалось, в прошлом году Porsche продала 238 000 автомобилей. Общая операционная прибыль компании выросла на 14% - до 4,1 млрд долларов.