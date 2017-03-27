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Все сотрудники Porsche, включая дворников, получат по девять тысяч евро бонусов

Rus.Postimees.ee
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Завод Porsche в Штутгарте. | ФОТО: Michaela Rehle / Reuters

Немецкая компания Porsche выплатит всем своим сотрудникам (около 21 000 человек) премию в размере 9111 евро по итогам работы за 2016 год. Да, это явная аллюзия на популярную модель Porsche 911, отмечает The Drive. Издание уточняет, что премию получат абсолютно все - от старших топ-менеджеров и инженеров до уборщиков и сотрудников заводской столовой.

Годом ранее сумма премии составила 8900 евро. По итогам 2014 года работники Porsche получили 8600 евро, а за 2013 год компания выплатила сотрудникам "всего" по 8200 евро.

Как сообщалось, в прошлом году Porsche продала 238 000 автомобилей. Общая операционная прибыль компании выросла на 14% - до 4,1 млрд долларов.

По данным Bloomberg, штутгардский автопроизводитель в 2016 году получал 17 250 долларов чистой прибыли за каждый проданный автомобиль, что значительно выше 5000 долларов, которые зарабатывали Mercedes-Benz и BMW на своих автомобилях. Впрочем, здесь нет неожиданности, ведь большинство автомобилей в линейке Porsche стоят более 100 тысяч долларов.

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