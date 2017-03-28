Жильцы бьют тревогу: пункт обмена шприцев хотят разместить в многоквартирном доме?

За последние несколько дней в редакцию Rus.Postimees обратились сразу несколько человек из одного и того же дома, расположенного в Пыхья-Таллинне на улице Ситси, 28. Встревоженные не на шутку жильцы сообщили, что в доме собираются разместить пункт раздачи новых шприцев для наркозависимых. Институт развития здоровья, занимающийся поисками подходящего для обменного пункта помещения, эти сведения не подтверждает. Однако на Ситси опасаются, что поставщики услуги просто не хотят поднимать лишний шум, а на самом деле вопрос уже решен за спиной у всего микрорайона.
«Всем нашим домом просим защиты и помощи! Мало того, что некий господин непонятным образом оказался хозяином половины подвала нашего дома, где собирается открыть хостел, так он еще собирается разместить там же центр по выдаче бесплатных шприцев наркоманам. Есть информация, что они уже обо всем сговорились с соответствующим институтом, но только помалкивают об этом и хотят дом и весь микрорайон просто поставить перед фактом в день открытия! Пожалуйста, сделайте хоть что-то в нашу защиту или посоветуйте, что нам делать?» - написал в редакцию Александр.
Первые догадки о том, что центр по бесплатной раздаче новых шприцев и приему использованных переведут именно куда-то на улицу Ситси, появились у жителей микрорайона еще в октябре прошлого года. Тогда в СМИ была опубликована заметка о проведенном Институтом развития здоровья исследовании, где утверждалось, что в районе улицы Ситси концентрируется наибольшее количество наркозависимых. Затем институт отказался финансировать услугу обмена шприцев на Палдиском шоссе и в здании районной управы Пыхья-Таллинна и объявил о поисках новой площади для обменного пункта.
Живущая на Ситси, 28, Кая, которая также обратилась в редакцию Rus.Postimees, как и многие другие жильцы, понимала, что выбор вполне мог пасть на их дом. Дело в том, что раньше на первом этаже здания находился мебельный магазин, помещения которого сейчас пустуют. С точки зрения жильцов, владелец явно собирается их сдавать, так как недавно затеял там ремонт. Подозрения Каи, внимательно следившей за освещением ситуации в СМИ, укрепились после одного из выпусков передачи «Инсайт» на ETV+, в котором сообщалось, что для открытия пункта обмена шприцев Институту развития здоровья потребуется площадь как минимум в 200 кв. метров. Помещения бывшего мебельного магазина на Ситси этим требованиям более чем удовлетворяют - судя по истекшему объявлению о продаже на портале kv.ee, они занимают целых 390 кв. метров.
/ Скриншот.
/ Скриншот.
/ Скриншот.
/ Скриншот.
Последней каплей стала статья, появившаяся в Õhtuleht в начале марта. В ней прямо говорилось, что помещения для пункта обмена шприцев найдены на улице Ситси: «Помещения на улице Ситси найдены и их ремонтируют. О будущем пункте обмена местным жителям еще не сообщили. Точный адрес объявят в день открытия центра».
Эта заметка вызвала у жителей микрорайона массу вопросов и была понята в том смысле, что до открытия центра его местоположение будут держать в секрете, а жильцам, не спросив их мнения, навяжут нежеланных соседей. Жильцы Ситси, 28, переживали это особенно остро, поскольку отдельные факты и намеки в СМИ - название улицы, ремонт, о котором говорилось в Õhtuleht и который ведется на первом этаже их дома, подходящая площадь и т.п. - свидетельствовали, по их мнению, в пользу того, что пункт будет размещен именно у них.
Нужно признать, что ситуация крайне неопределенная и пока сложно судить о том, насколько обоснованы страхи жильцов. Но и их беспокойство, и желание получить ответы понятны. Действительно ли пункт обмена шприцев откроют в жилом доме? Почему новое местоположение или варианты местоположений не афишируют? И действительно ли с жителями этот вопрос собираются обсуждать лишь после того, как будет сделан окончательный выбор? Все эти вопросы жильцы направили в Институт развития здоровья. Ответы пресс-секретаря института Марис Якобсон были опубликованы в группе, в которой состоят жильцы, в Facebook.
Из этих ответов, в частности, следует, что в институте действительно рассматривают помещения на Ситси, 28 как один из вариантов для размещения обменного пункта. Однако пока решение не принято.
«Местоположение центра профилактики пока не определено. Мы провели переговоры в отношении нескольких помещений, в том числе и с собственником помещений на Ситси, 28. Там владелец сейчас действительно делает ремонт, но ремонт пришлось бы делать независимо от того, кто начнет арендовать помещения. Договор об аренде этого помещения для размещения пункта обмена не заключен», - сообщила Марис Якобсон.
Планируется ли обсудить вопрос размещения с жильцами до заключения договора или местных жителей действительно хотят поставить перед фактом в день открытия центра, как это следует из статьи Õhtuleht?
«К сожалению, Õhtuleht донес до общественности неверную информацию. Мы сообщили журналисту, что когда дойдет до открытия центра, об этом оповестят СМИ и остальную общественность в день открытия. К сожалению, в издании этот ответ был представлен в искаженном виде, и создалось впечатление, что мы планируем открыть центр втайне от жителей. При открытии таких центров сотрудничество с местными жителями, полицией и местным самоуправлением всегда на первом месте», - заверила Якобсон.
Rus.Postimees также отправил в Институт развития здоровья свой запрос. Якобсон подчеркнула, что к опасениям жильцов относятся со всей серьезностью, и сейчас идет подготовка ответов на их вопросы. Дать конкретные комментарии по теме СМИ Якобсон пообещала лишь после того, как будут даны ответы местным жителям.
«Институт развития здоровья в курсе страхов жителей микрорайона Ситси, и мы подтверждаем, что относимся к этому со всей серьезностью. Сейчас мы работаем над этими вопросами и ищем конкретные решения. До тех пор пока все вопросы не будут проработаны, а решения найдены, открытие центра не состоится», - пообещала Якобсон.
«Мы хотим не половинчатых решений, а продуманные и основательные предложения и решения, касающиеся того, как обеспечить безопасность в этом районе и улучшить качество жизни, - продолжила она. - Эти решения мы надеемся представить в скором времени, прежде всего, местным жителям, но также и более широкой общественности. Поскольку для нас в приоритете донести информацию до местных жителей, мы сможем прокомментировать ситуацию СМИ лишь после того, как дадим ответы жителям».
Управа против переезда обменного пункта на Ситси
Идею перевести центр приема использованных шприцев с Палдиского шоссе на новое место с самого начала не одобрила районная управа. А после того, как стало известно, что жилой дом на Ситси, 28 рассматривается как один из вариантов для размещения центра по приему использованных шприцев, районный старейшина Раймонд Кальюлайд обратился в Институт развития здоровья, сообщив, что управа не поддерживает такое решение.
«Мы сообщили Институту развития здоровья, что районная управа не поддерживает открытие пункта обмена шприцев в помещениях на Ситси, 28, потому что речь вновь идет о первом этаже многоквартирного дома, как это было до переезда на Палдиское шоссе, на улице Эрика. Пункт обмена шприцев по возможности должен находиться в стоящем отдельно здании или постройке. Кроме того, мы попросили Институт развития здоровья при первой возможности сообщить местным жителям о своих планах и дать точные и однозначные ответы», - сообщил нам Кальюлайд.
К чему все это приведет, пока неизвестно, так как Институт развития здоровья пока не готов давать однозначные ответы. Rus.Postimees продолжит следить за развитием этой ситуации.