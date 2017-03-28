Жильцы бьют тревогу: пункт обмена шприцев хотят разместить в многоквартирном доме?

«Всем нашим домом просим защиты и помощи! Мало того, что некий господин непонятным образом оказался хозяином половины подвала нашего дома, где собирается открыть хостел, так он еще собирается разместить там же центр по выдаче бесплатных шприцев наркоманам. Есть информация, что они уже обо всем сговорились с соответствующим институтом, но только помалкивают об этом и хотят дом и весь микрорайон просто поставить перед фактом в день открытия! Пожалуйста, сделайте хоть что-то в нашу защиту или посоветуйте, что нам делать?» - написал в редакцию Александр.

Первые догадки о том, что центр по бесплатной раздаче новых шприцев и приему использованных переведут именно куда-то на улицу Ситси, появились у жителей микрорайона еще в октябре прошлого года. Тогда в СМИ была опубликована заметка о проведенном Институтом развития здоровья исследовании, где утверждалось, что в районе улицы Ситси концентрируется наибольшее количество наркозависимых. Затем институт отказался финансировать услугу обмена шприцев на Палдиском шоссе и в здании районной управы Пыхья-Таллинна и объявил о поисках новой площади для обменного пункта.

Живущая на Ситси, 28, Кая, которая также обратилась в редакцию Rus.Postimees, как и многие другие жильцы, понимала, что выбор вполне мог пасть на их дом. Дело в том, что раньше на первом этаже здания находился мебельный магазин, помещения которого сейчас пустуют. С точки зрения жильцов, владелец явно собирается их сдавать, так как недавно затеял там ремонт. Подозрения Каи, внимательно следившей за освещением ситуации в СМИ, укрепились после одного из выпусков передачи «Инсайт» на ETV+, в котором сообщалось, что для открытия пункта обмена шприцев Институту развития здоровья потребуется площадь как минимум в 200 кв. метров. Помещения бывшего мебельного магазина на Ситси этим требованиям более чем удовлетворяют - судя по истекшему объявлению о продаже на портале kv.ee, они занимают целых 390 кв. метров.

/ Скриншот.

/ Скриншот.

/ Скриншот.

/ Скриншот.

Последней каплей стала статья, появившаяся в Õhtuleht в начале марта. В ней прямо говорилось, что помещения для пункта обмена шприцев найдены на улице Ситси: «Помещения на улице Ситси найдены и их ремонтируют. О будущем пункте обмена местным жителям еще не сообщили. Точный адрес объявят в день открытия центра».

Эта заметка вызвала у жителей микрорайона массу вопросов и была понята в том смысле, что до открытия центра его местоположение будут держать в секрете, а жильцам, не спросив их мнения, навяжут нежеланных соседей. Жильцы Ситси, 28, переживали это особенно остро, поскольку отдельные факты и намеки в СМИ - название улицы, ремонт, о котором говорилось в Õhtuleht и который ведется на первом этаже их дома, подходящая площадь и т.п. - свидетельствовали, по их мнению, в пользу того, что пункт будет размещен именно у них.