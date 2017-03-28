Россия должна выплатить беженцам 95 тысяч евро за жизнь в Шереметьево

Помимо компенсации в 81 тысячу евро, российская сторона также обязана возместить каждому из истцов судебные издержки в размере 3,5 тысячи евро. Как установил ЕСПЧ, мигранты из Ирака, Сирии, Сомали и частично признанного Государства Палестина прожили в транзитной зоне Шереметьево длительные сроки, от пяти месяцев до двух лет, пишет "Лента.ру".

Все они обратились к российским властям за получением статуса беженца, но получили отказ. ЕСПЧ пришел к выводу, что пребывание мужчин в транзитной зоне аэропорта фактически приравнивалось к лишению свободы.

Кроме того, в ЕСПЧ посчитали, что проживание в воздушной гавани, где беженцы даже не имели возможности принять душ, нарушает статью 3 Европейской конвенции о защите прав человека («запрет на бесчеловечное или унижающее достоинство обращение»).

В итоге мигранты из Ирака и Сирии при помощи ООН попали в Данию и Швецию соответственно. Выходец из Палестины улетел в Египет. Уроженец Сомали вернулся в свою страну.