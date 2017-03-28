В Мустамяэ может появиться небоскреб

Таллинской городской управе предложено инициировать детальную планировку, позволяющую возвести офисное здание высотой до 29 этажей по соседству с новым ТЦ "Мустамяэ".

Планируемый участок расположен вдоль улицы Сяэзе в квартале, ограниченном с остальных сторон улицами Кийли, Таммсааре и Мустамяэ. Его территория составляет 1,59 га. На ней предполагается построить жилое и офисное здание высотой до 29 этажей, т.е. в пределах 95 метров, и пятиэтажное здание коммерческого назначения.