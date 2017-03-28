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Месси дисквалифицирован на четыре отборочных матча ЧМ-2018 за оскорбление арбитра

Sports.ee
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ФОТО: Douglas Magno/AFP

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков за оскорбление помощника судьи в игре отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Чили.

"Футболист Лионель Месси был признан виновным за оскорбительные слова в адрес помощника судьи. В результате Месси будет дисквалифицирован на четыре официальных матчах и будет наказан штрафом в размере 10 тысяч швейцарских франков. Первый матч, на который будет распространяться санкция, пройдет 28 марта с боливийцами в рамках отбора ЧМ-2018", - сообщается на официальном сайте ФИФА.

Матч Аргентина - Чили состоялся 23 марта в Буэнос-Айресе и завершился победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч забил Месси, реализовавший на 16-й минуте пенальти, пишет newsru.com.

После 13 туров команда Аргентины с 22 очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующих бразильцев (30) и уругвайцев (23).

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