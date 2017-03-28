Трамп подтвердил Меркель свой визит на саммит G20 в Гамбурге

В ходе разговора Трамп рассказал Меркель о том, что он с нетерпением ожидает саммит G20, который пройдет в Гамбурге 7 и 8 июля.

Помимо этого, американский президент поздравил Меркель с победой ее партии на выборах в парламент федеральной земли Саар.

Ранее сообщалось, что окружение Дональда Трампа активно готовит его двусторонние встречи с зарубежными коллегами в рамках предстоящего в июле саммита G20, однако конкретики по встрече с президентом России Владимиром Путиным пока нет.