Названо лучшее туристическое направление в мире

По мнению пользователей, остров с белыми и черными песчаными пляжами, изумрудными рисовыми террасами и лучшими в мире спа-отелями "воплощает в себе экзотику, тонет в пышной кроне растительности и пропитан духовностью", пишет Telegraph.

Примечательно, что это был первый случай, когда TripAdvisor учитывал острова при составлении рейтингов "Выбор путешественников".

Помимо Бали, в рейтинг также вошли Лондон, Париж, Рим, Нью-Йорк и остров Крит.