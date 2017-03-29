Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Названо лучшее туристическое направление в мире

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Бали. Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Остров Бали признан самым лучшим туристическим направлением. Так решили пользователи сервиса TripAdvisor.

По мнению пользователей, остров с белыми и черными песчаными пляжами, изумрудными рисовыми террасами и лучшими в мире спа-отелями "воплощает в себе экзотику, тонет в пышной кроне растительности и пропитан духовностью", пишет Telegraph.

Примечательно, что это был первый случай, когда TripAdvisor учитывал острова при составлении рейтингов "Выбор путешественников".

Помимо Бали, в рейтинг также вошли Лондон, Париж, Рим, Нью-Йорк и остров Крит.

Наверх