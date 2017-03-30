Родителям детей-инвалидов позволят избавиться от учебного кредита

Процесс производства по аннулированию учебного кредита станет проще и быстрее. Сейчас право на аннулирование учебного кредита имеют родители детей с глубокой степенью инвалидности и люди с установленной нетрудоспособностью, сообщило Министерство социальных дел.

«Цель поправок – улучшить материальное положение родителей детей с тяжелой формой инвалидности, а также упростить процесс аннулирования учебного кредита», - сказала министр социальной защиты Кайа Ива.

«Материальное положение родителей детей с тяжелой и глубокой формой инвалидности и нагрузка по уходу – важные вопросы для государства, где важен каждый шаг, который поможет снизить беспокойство о способности выжить в финансовом плане, даст возможность активнее участвовать на рынке труда, или предоставит родителю нужную передышку», - добавила Ива.

Согласно прогнозу, в будущем году учебный кредит будет аннулирован у 293 родителей детей с тяжелой формой инвалидности, а в последующие годы примерно у 60 родителей в год. В прошлом году в Эстонии проживали 5648 детей с тяжелой формой инвалидности.

Законопроект предусматривает, что впредь для аннулирования государственного учебного кредита нужно будет подавать ходатайства в Департамент социального страхования, который проведет соответствующее производство. Нужные для аннулирования учебного кредита данные у департамент есть – степень тяжести инвалидности, установленная у ребенка – или, по закону, доступны в Кассе страхования от безработицы.

Сейчас для аннулирования учебного кредита нужно обращаться в выдавшее кредит финансовое учреждение, которое подает ходатайство или в Министерство финансов (в случае нетрудоспособности получателя кредита) или в Министерство образования и наук (если речь идет о родителе ребенка с глубокой формой инвалидности).

Из-за расширения круга людей, имеющих право на аннулирование учебного кредита, в 2018 году нужно найти дополнительно 633 000 евро, и в каждый последующий год – по 130 000 евро.

Изменение закона проистекает из программы действий правительства Эстонии, по которой и предусмотрено аннулирование учебных кредитов для родителей детей с тяжелой формой инвалидности.