Эстония отправляет в Африку старые тракторы

По словам представителя Stokker Agri Тармо Вилипыльда, недавно при его посредничестве был продан комбайн в Иран. Идут переговоры о продаже техники в Австралию, пишет Maa Elu.

«Комбайн у клиента забрала лизинговая фирма и поэтому его цена была ниже рыночной. В Австралии проявляют интерес к мощной технике, так как там большие территории», - отметил Вилипыльд.

По его словам, отправить технику в Австралию было просто, так как ее достаточно было в контейнерах погрузить на судно. А вот для того, чтобы доставить комбайн в Иран, его пришлось разобрать на части.

Анника Аменберг, руководитель портала Mascus Eesti, отмечает, что они продают технику во все уголки мира – Европу, Африку и Америку.

«Несколько фирм покупают подержанную сельскохозяйственную технику в Америке, так как иногда набить контейнер техникой и привезти его сюда получается дешевле, чем купить на место», - отмечает она.

«Второй интересный момент заключается в том, что эстонцы удивительно много техники отправляют на продажу в Северную Африку», - отмечает она.