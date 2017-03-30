Эстония отправляет в Африку старые тракторы

Бывшая в употреблении сельскохозяйственная техника зачастую не находит покупателя на эстонском рынке и отправляется за рубеж, в основном в Латвию и Африку. Дело в том, что эстонским фермерам часто дешевле купить подержанный трактор в Дании или Германии.
По словам представителя Stokker Agri Тармо Вилипыльда, недавно при его посредничестве был продан комбайн в Иран. Идут переговоры о продаже техники в Австралию, пишет Maa Elu.
«Комбайн у клиента забрала лизинговая фирма и поэтому его цена была ниже рыночной. В Австралии проявляют интерес к мощной технике, так как там большие территории», - отметил Вилипыльд.
По его словам, отправить технику в Австралию было просто, так как ее достаточно было в контейнерах погрузить на судно. А вот для того, чтобы доставить комбайн в Иран, его пришлось разобрать на части.
Анника Аменберг, руководитель портала Mascus Eesti, отмечает, что они продают технику во все уголки мира – Европу, Африку и Америку.
«Несколько фирм покупают подержанную сельскохозяйственную технику в Америке, так как иногда набить контейнер техникой и привезти его сюда получается дешевле, чем купить на место», - отмечает она.
«Второй интересный момент заключается в том, что эстонцы удивительно много техники отправляют на продажу в Северную Африку», - отмечает она.