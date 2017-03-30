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Медведев отчитал министра за опоздание: «Будильник себе ставьте в разные места»

Rus.Postimees.ee
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Дмитрий Медведев. | ФОТО: ITAR-TASS/Scanpix

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сделал выговор главе Минсельхоза Александру Ткачеву за опоздание к началу заседания кабинета министров, сообщает Интерфакс.

"Кто не участвует в Арктическом форуме - большой арктический привет! Но это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич. Мы вас ждали. Вот я вчера вернулся поздно ночью, я вот на месте был, а вас ждали. Нехорошо. Будильник себе ставьте в разные места", - сказал Медведев перед началом заседания правительства в четверг, обращаясь к Ткачеву.

На заседании кабмина Медведев утвердил перечень запрещенных для спортсменов веществ и потребовал привести до 1 апреля в соответствие с бюджетом все действующие госпрограммы.

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