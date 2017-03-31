Квартирное товарищество требует гигантскую сумму за неоплаченное отопление

“Если мы говорим о квартирных товариществах и их должниках, ранее в Эстонии не было прецедентов, чтобы с квартирособственника требовали за отопление по суду такую большую сумму”, - сказал партнер адвокатского бюро Eversheds Sutherland Ots&Co Тамбет Тоомела, представляющий интересы квартирного товарищества Торупилли в рамках судебного процесса, начатого в 2015 году.

КТ, управляющее домом по Тартускому шоссе 47, подало в суд на владельца коммерческой площади на первом этаже в связи с тем, что тот не оплачивал счета за отопление с конца 2012 года. 6 декабря суд первой инстанции присудил в пользу квартирного товарищества 56 395,47 евро.

“Естественно, следует учитывать, что помещение большое и представляет собой коммерческую площадь”, - сказал Тоомела. По его словам, речь идет о квартирном товариществе, где насчитывается 62 собственника, из них двоим принадлежат коммерческие площади. “В данном случае проблема заключалась еще и в том, что должник сам отключился от общей системы центрального отопления – он отрезал радиаторы и сказал, что платить не будет и все, у меня было право требовать восстановления того изначального отопления, которое было построено в здании в советское время”, - сказал Тоомела. В помещении, о котором идет речь, более десяти лет действует спортивный магазин, которым управляет OÜ Benetec. В то же время в суд был подан иск не против этой фирмы, которая владела помещением до начала 2014 года, а против нынешнего владельца, которым с конца 2014 года является Elbrus International OÜ.

Тяжба еще не окончена

Во время судебной тяжбы вторую сторону представлял владелец спортивного магазина Олави Бенстрем, причем он утверждает, что ситуация не такая черно-белая, как это пытаются представить КТ и его юридический представитель. Поэтому решение уездного суда было обжаловано в окружном, заседание которого назначено на 4 апреля.

“Решение уездного суда было ребяческим и суд согласился с истцом, который советовал красть горячую воду. Не подключаться к системе горячей воды, а красть – установите на трубу кран и берите оттуда столько воды, сколько хотите. Такого решения суда я не ожидал”, - сказал Бенстрем.

Он считает, что суд первой инстанции не учел нескольких обстоятельств, которые он может доказать с помощью документов, но которые КТ, по его словам, не захотело представить в ходе слушаний. “Теперь, конечно, они затребованы судом, и тут выяснилось, что все эти годы они обманывали – и с кубометрами, и с квадратными метрами, и со всем”, - утверждает владелец Benetec OÜ.

Утверждается, что систему отопления начало сносить само КТ

По словам предпринимателя, не отвечает действительности утверждение КТ, что должник вывел систему отопления из строя и первым отключил коммерческую площадь от центральной системы. Бенстрем поясняет, что в доме, построенном в 1980 году, есть две системы. Во-первых, это часть системы, которую составляют вентиляционные отверстия под витринами спортивного магазина, из которых в холодное время должен поступать теплый воздух.