Квартирное товарищество требует гигантскую сумму за неоплаченное отопление

В декабре прошлого года Харьюский уездный суд обязал должника уплатить в пользу квартирного товарищества 65 821,32 евро за неоплаченное отопление. Однако, по словам должника, суд не учел важные обстоятельства, в связи с чем тяжба продолжится в окружном суде.
“Если мы говорим о квартирных товариществах и их должниках, ранее в Эстонии не было прецедентов, чтобы с квартирособственника требовали за отопление по суду такую большую сумму”, - сказал партнер адвокатского бюро Eversheds Sutherland Ots&Co Тамбет Тоомела, представляющий интересы квартирного товарищества Торупилли в рамках судебного процесса, начатого в 2015 году.
КТ, управляющее домом по Тартускому шоссе 47, подало в суд на владельца коммерческой площади на первом этаже в связи с тем, что тот не оплачивал счета за отопление с конца 2012 года. 6 декабря суд первой инстанции присудил в пользу квартирного товарищества 56 395,47 евро.
“Естественно, следует учитывать, что помещение большое и представляет собой коммерческую площадь”, - сказал Тоомела. По его словам, речь идет о квартирном товариществе, где насчитывается 62 собственника, из них двоим принадлежат коммерческие площади. “В данном случае проблема заключалась еще и в том, что должник сам отключился от общей системы центрального отопления – он отрезал радиаторы и сказал, что платить не будет и все, у меня было право требовать восстановления того изначального отопления, которое было построено в здании в советское время”, - сказал Тоомела. В помещении, о котором идет речь, более десяти лет действует спортивный магазин, которым управляет OÜ Benetec. В то же время в суд был подан иск не против этой фирмы, которая владела помещением до начала 2014 года, а против нынешнего владельца, которым с конца 2014 года является Elbrus International OÜ.
Тяжба еще не окончена
Во время судебной тяжбы вторую сторону представлял владелец спортивного магазина Олави Бенстрем, причем он утверждает, что ситуация не такая черно-белая, как это пытаются представить КТ и его юридический представитель. Поэтому решение уездного суда было обжаловано в окружном, заседание которого назначено на 4 апреля.
“Решение уездного суда было ребяческим и суд согласился с истцом, который советовал красть горячую воду. Не подключаться к системе горячей воды, а красть – установите на трубу кран и берите оттуда столько воды, сколько хотите. Такого решения суда я не ожидал”, - сказал Бенстрем.
Он считает, что суд первой инстанции не учел нескольких обстоятельств, которые он может доказать с помощью документов, но которые КТ, по его словам, не захотело представить в ходе слушаний. “Теперь, конечно, они затребованы судом, и тут выяснилось, что все эти годы они обманывали – и с кубометрами, и с квадратными метрами, и со всем”, - утверждает владелец Benetec OÜ.
Утверждается, что систему отопления начало сносить само КТ
По словам предпринимателя, не отвечает действительности утверждение КТ, что должник вывел систему отопления из строя и первым отключил коммерческую площадь от центральной системы. Бенстрем поясняет, что в доме, построенном в 1980 году, есть две системы. Во-первых, это часть системы, которую составляют вентиляционные отверстия под витринами спортивного магазина, из которых в холодное время должен поступать теплый воздух.
“Все это сломало и отрезало товарищество. Они посмотрели, почему жильцы должны платить за тепло, которое идет туда. Плюс за электровентилятор, который работает постоянно. И все отрезали, - рассказывает Бенстрем о произошедшем в начале 2000-х. – К 2004-му, когда я стал собственником, все уже было отключено и уничтожено”.
Вторую часть системы составляли радиаторы, находящиеся в помещениях со стороны двора. “Их было 16 штук на 550 квадратных метров. Ничего они там не отапливали, и я заказал их отключение. Но не тайком, их отсоединяла фирма, отвечавшая в тот момент за центральное отопление в доме, которая получила на это соответствующее разрешение от правления”, - продолжает Бенстрем.
КТ, однако, утверждает в суде, что не давало такого разрешения. Тоомела также добавляет, что тот факт, что изначальная система калориферов долгое время не использовалась, не имеет отношения к данной тяжбе. Хотя, по его словам, никто не знает, когда и при каких обстоятельствах это произошло, он убежден, что этого не могло сделать КТ.
Счета не оплачивались лишь частично
Еще более запутанным делает дело то, что счета за отопления не оплачивались лишь частично. По словам Бенстрема, он учитывал при оплате ту часть, которую фирма считала отвечающей их действительному потреблению, согласно экспертизе Стройнадзора от 2014 года.
“Экспертиза базируется на том, сколько выделяет тепла непокрытая труба центрального отопления в сутки, сколько мегаваттов. Это все рассчитано и на основании этого сделан такой расчет, по которому мы и платили”, - поясняет он. По словам владельца магазина, этот документ вместе с иллюстративными фотографиями также присовокуплен к делу.
Другая сторона видит ситуацию иначе. “Они считали по не акцептированной нами калькуляции то, сколько они расходуют тепла, исходя из того, что через их помещения проходят стояки, - сказал Тоомела, по мнению которого это ничем не подтвержденный расчет. – Это очень небольшой процент, это не какая-то значительная сумма”, - сказал он.
Если же взглянуть на выдержки из счетов, которые находятся в распоряжении Postimees, доля неоплаченных сумм варьируется от 8,05 до 70,26% от общей суммы счета в зависимости от месяца. Правда, в большинстве случаев она составляет от 40 до 65%. Уплаченные суммы колеблются в промежутке от 850 до 1050 евро.
Бенстрем также утверждает, что ему изначально предъявлялись счета, завышенные на 25% по сравнению с тем, что было обозначено на общем собрании КТ и в его уставе. «Это пахнет мошенничеством», - убежден он, поэтому он и обратился с соответствующей жалобой в прокуратуру.
Актуально по сей день
По словам Тоомела, в суде требуют долг в соответствии с решениями общего собрания и уставом. “С этим согласился и уездный суд – поэтому он удовлетворил иск в полном объеме”, - отмечает адвокат КТ.
По словам представителя союза КТ, самовольное отключение от системы отопления незаконно. “Система отопления – это целостная система, и она принадлежит не КТ, а собственнику квартиры и в юридическом смысле является со-собственностью, т.е. совместной собственностью всех квартирособственников”, - сказал глава правого отдела Союза КТ Урмас Марди.
Он добавил, что в случае, если кто-то хочет внести изменения, для этого необходимо согласие всех квартирособственников. В то же время он отмечает, что не может привести примеры таких недавних тяжб, поскольку люди знают о возможных последствиях, связанных с такими случаями. Однако есть и другие подобные тяжбы, восходящие к событиям пяти- или десятилетней давности, когда многоквартирные дома накрыла волна отключений от систем отопления.
В такой ситуации можно потребовать восстановления прежней ситуации и возмещения ущерба. Марди привел пример ситуации, при которой человек может изменить способ отопления, но дом все равно выставляет ему счета за отопление в стопроцентном объеме, поскольку у него нет оснований требовать особого обращения, если с этим не согласны другие лица. «В конце концов это может обойтись человеку дороже, чем было раньше», - сказал он.
Требование о возмещении ущерба еще не предъявлено
В данном случае адвокат КТ подчеркивает, что отключение от системы отопления портит всю систему, но КТ в ходе тяжбы не требовало от должника компенсации этого ущерба. “Мы думаем об этом. В данный момент это требование не передано в суд”, - сказал Тоомела.
На вопрос, каков реальный ущерб, нанесенный отключением другим собственникам, Тоомела отмечает, что, поскольку должник после отключения прекратил оплачивать часть счетов, нагрузка пала на других квартирособственников. “Чтобы жилье отапливалось, КТ все же должно платить по счетам”, - сказал он.
“Отрезали или нет, вообще не важно. Важно то, чтобы у них вообще нет этого расхода”, - так считает Олави Бенстрем. По его словам, поскольку коммерческая площадь больше не подключена к системе, Tallinna Soojus больше не может предъявлять счета за ее отопление.
“Тепло не пошло на отопление коммерческой площади или снабжение ее горячей водой”, - поясняет предприниматель, утверждая, что предъявляемый ему долг не отражается и в отчетах КТ за экономический год. Однако из отчета за 2015 год следует, что КТ подало в суд на самого крупного должника. В тот же год КТ заказало проект обновления отопительной системы и теплоузла.
Дело может дойти до Госсуда
Хотя Союз КТ довольно часто подает в суд в связи с подобными случаями, решения, по словам Урмаса Марди, могут значительно отличаться друг от друга. “Есть требования восстановить прежнюю ситуацию, когда суд обязывал это сделать. Есть исковые требования, когда расходы, связанные с системой отопления, востребуются с конкретного лица, нанесшего ущерб”, - перечисляет он.
По словам Марди, не исключено, что дело дойдет до Госсуда, в котором будет принято окончательное решение. “У нас была очень-очень важная судебная тяжба, когда мы проиграли в судах первой и второй инстанции, но выиграли в Госсуде”, - вспоминает он свой собственный опыт.