Таммеару: зарплата в 850 евро является для спасателей слишком низкой

Средняя совокупная зарплата спасателя составила в 2016 году 850 евро, а в 2017 году она составит, по прогнозам, около 858 евро. «С учетом стареющего персонала — в ближайшие годы число вышедших на пенсию спасателей достигнет 300, а также проблем с комплектацией команд и мотивированием молодежи выбирать специальность спасателя, у нас серьезная проблема с поиском спасателей для предоставления качественных спасательных услуг по всей стране», - сказал гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару.

Каждый год от несчастных случаев спасают жизни 250-300 человек, спасатели также помогают сократить материальный ущерб жителей страны на 400-600 млн евро в год. По словам Таммеару, спасатели выполняют физически и психологически крайне тяжелую работу и наряду со спасательными работами занимаются также профилактической работой. Например, в прошлом году спасатели посетили 17 000 домов. «Это говорит о том, что работа Спасательного департамента на самом деле что-то значит! Наша работа приносит обществу пользу, люди могут чувствовать себя в Эстонии в безопасности», - добавил Таммеару.

«С учетом возросшего объема работы я считаю, что зарплата в 850 евро является для спасателя слишком низкой, и предлагают поднять среднюю зарплату спасателя хотя бы до 1000 евро в месяц», - сказал Таммеару.

Для дальнейшего оказания услуги Спасательного департамента в нынешнем объеме необходимо, чтобы средняя зарплата в департаменте стала ближе к среднему уровню зарплат в секторе публичной администрации и государственной обороны. В 2016 году средняя зарплата в спасательном департамента составляла 75 процентов от средней зарплаты сектора. В последние годы тенденция была противоположной и разрыв между средними зарплатами в департаменте и публичном секторе постоянно рос.

Чтобы сохранить свои организационные способности, спасательный департамент должен быть конкурентоспособным на рынке рабочей силы, а этого можно добиться только справедливой и конкурентоспособной оплатой физически тяжелого, опасного для здоровья и сложного труда спасателей, подчеркивает департамент.