Эти фото подняли на уши соцсети: посреди дороги в луже обнаружили акулу

Фотографии с ней моментально стали вирусными в соцсетях, сообщает Inforesist.

Акула на дороге/ Lisa Smith/AP/Scanpix

Также местных жителей предупредили, чтобы они были осторожны в дальнейшем, ведь акулы и другие хищники после наводнения могут прятаться в самых неожиданных местах.