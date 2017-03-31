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Эти фото подняли на уши соцсети: посреди дороги в луже обнаружили акулу

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: STR/AFP/Scanpix

В Австралии, после того как отступили наводнения, рабочие, изучавшие последствия циклона Дебби, обнаружили в луже посреди дороги мертвую акулу. Об этом сообщает Mirror.

Фотографии с ней моментально стали вирусными в соцсетях, сообщает Inforesist.

Акула на дороге/ Lisa Smith/AP/Scanpix

Также местных жителей предупредили, чтобы они были осторожны в дальнейшем, ведь акулы и другие хищники после наводнения могут прятаться в самых неожиданных местах.

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