Кандидат в мэры? Михаил Кылварт обошел по популярности Таави Ааса

В рамках опроса у жителей Таллинна спросили, за кого они готовы отдать свой голос на предстоящих местных выборах. 40 процентов заявили, что готовы проголосовать за Центристскую партию, 11% - за реформистов, 8% - за социал-демократов, 5 - за консерваторов. При этом 22% опрошенных не определились с выбором.