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Кандидат в мэры? Михаил Кылварт обошел по популярности Таави Ааса

Rus.Postimees.ee
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Михаил Кылварт | ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Согласно исследованию компании Uuringutekeskus, проведенному по заказу столичной горуправы, 88% жителей Таллинна знают или слышали что-то о вице-мэре Михаиле Кылварте. На втором месте по популярности следует и.о. мэра Таави Аас с 73%, на третьем - вице-мэр Калле Кландорф, о деятельности которого слышали 69%, пишет Rus.Err.

В рамках опроса у жителей Таллинна спросили, за кого они готовы отдать свой голос на предстоящих местных выборах. 40 процентов заявили, что готовы проголосовать за Центристскую партию, 11% - за реформистов, 8% - за социал-демократов, 5 - за консерваторов. При этом 22% опрошенных не определились с выбором.

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